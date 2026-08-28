الأمير الحسين يخطف الأنظار مع ابنته إيمان داخل المسجد.. لقطة أبوية دافئة تتصدر

ونشر الأمير الحسين عبر حسابه في " " صورتين ومقطع فيديو من الزيارة، ظهرت في إحداها الأميرة جالسة في حضن والدها داخل المسجد، بينما كان يساعدها على ارتداء حذائها، وسط تبادل للابتسامات بينهما، قبل أن تلمس وجه والدها بيدها في لقطة دافئة حظيت بتفاعل واسع من المتابعين.

وفي صورة أخرى، ظهرت الأميرة الصغيرة وهي تسير بين والدها وإمام المسجد خلال مغادرتهم المكان، ممسكة بيديهما، في عائلي عفوي سرعان ما لفت أنظار الجمهور عبر .

وأرفق ولي الأردني الصور بدعاء لأبناء العائلة، كتب فيه: "نسأل الله أن يحفظ أبناءنا، وأن ينشئهم على الخير والمحبة والإيمان"، ليحصد المنشور تفاعلًا كبيرًا وتعليقات أشادت بعلاقته القريبة بابنته وببساطة اللحظات التي اختار مشاركتها مع الجمهور.

ويأتي هذا الظهور ضمن سلسلة من الصور والمواقف العائلية التي يشاركها الأمير الحسين بين الحين والآخر برفقة ابنته إيمان، والتي تكشف جانبًا مختلفًا من حياته كأب بعيدًا عن مهامه الرسمية.

وكان الأمير الحسين قد في الثالث من أغسطس/آب بعيد الميلاد الثاني لابنته، حيث نشر صورة لها ووجه إليها رسالة أبوية قال فيها: "أسأل المولى عز وجل أن ينبتها نباتًا حسنًا ويمدها بثوب الصحة والعافية... كل عام وحبيبتي إيمان بخير".

وظهرت الأميرة إيمان في الصورة حينها مبتسمة بعفوية، وسط أجواء هادئة، لتعود مجددًا إلى الواجهة في أحدث ظهور لها داخل المسجد برفقة والدها.