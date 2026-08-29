فايا يونان تفاجئ جمهورها وتعلن خطوبتها.. وهذه هوية العريس

وشاركت يونان الخبر مع متابعيها في 28 آب/ أغسطس 2026، عبر حساباتها الرسمية على ، حيث نشرت مجموعة من الصور العفوية والرومانسية التي جمعتها بخطيبها، لتفتح بذلك فصلاً جديداً في حياتها الشخصية إلى جانب مسيرتها الفنية.وظهرت فايا في صور الخطوبة بإطلالة كلاسيكية هادئة، مع مكياج ترابي ناعم، محافظة على الأسلوب الذي لطالما ميّز حضورها، والمستوحى من أناقة نجمات الأربعينيات والخمسينيات. وكانت الفنانة قد لفتت الأنظار أيضاً خلال مشاركتها في الموسم الرمضاني بشخصية "نوران" في مسلسل "تاج"، في تجربة عززت حضورها إلى جانب مسيرتها الغنائية.وتُعرف فايا يونان بمسيرة فنية مختلفة عن السائد، إذ استطاعت منذ بداياتها أن تصنع لنفسها هوية خاصة تجمع بين الموسيقى الشرقية واللغة الفصحى والأسلوب المعاصر.كما سبق أن دخلت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعدما أصبحت أول فنانة عربية تنتج أغنية عبر التمويل الجماعي، من خلال أغنيتها "أحب يديك"، في خطوة عكست استقلاليتها الفنية واعتمادها على جمهورها في دعم مشاريعها الموسيقية.وتحمل يونان جذوراً من مدينة حلب، فيما أمضت جانباً من نشأتها في السويد، وهو ما انعكس على تجربتها الفنية التي تجمع بين التأثر بالثقافة الشرقية والانفتاح على أنماط موسيقية مختلفة.وبإعلان خطوبتها من سرجون هرمز بهرام، اختارت فايا أن تشارك جمهورها جانباً شخصياً من حياتها التي أبقتها لسنوات بعيدة نسبياً عن الأضواء، وسط تفاعل واسع من متابعيها الذين انهالت تهانيهم على .