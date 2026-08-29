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اول تعليق لـ أحمد السقا بعد أنباء زواجه.. خرج عن صمته و حسم الجدل
اول تعليق لـ أحمد السقا بعد أنباء زواجه.. خرج عن صمته و حسم الجدل
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اول تعليق لـ أحمد السقا بعد أنباء زواجه.. خرج عن صمته و حسم الجدل

فن و منوعات

2026-08-29 | 05:16
اول تعليق لـ أحمد السقا بعد أنباء زواجه.. خرج عن صمته و حسم الجدل
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Aljadeed
اول تعليق لـ أحمد السقا بعد أنباء زواجه.. خرج عن صمته و حسم الجدل

تصدّرت الحياة الشخصية للفنان المصري أحمد السقا وطليقته الإعلامية مها الصغير حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مزاعم عن استعداد السقا للزواج من سيدة أعمال عربية، بالتزامن مع شائعات أخرى تحدثت عن ارتباط طليقته برجل أعمال مصري.

وحسم السقا الجدل في تصريح خاص لموقع «العربية.نت»، نافياً بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله بشأن زواجه، ومؤكداً أن هذه الأنباء لا تتجاوز كونها شائعات لا أساس لها من الصحة. كما أعرب عن استغرابه من نشر أخبار تمس حياته الخاصة من دون الاستناد إلى معلومات موثوقة.
وأوضح الفنان المصري أنه منشغل حالياً بتصوير فيلمه الجديد «هيروشيما»، ولا يفكر في أي خطوات أو مشاريع شخصية خلال هذه الفترة. وأشار إلى أنه اعتاد تجاهل الأخبار غير الدقيقة، إلا أن تزايد الشائعات واتساع نطاق انتشارها دفعاه إلى الخروج عن صمته واتخاذ موقف حاسم لوضع حد لها.
 

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