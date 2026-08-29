اول تعليق لـ أحمد السقا بعد أنباء زواجه.. خرج عن صمته و حسم الجدل

وحسم السقا الجدل في تصريح خاص لموقع « .نت»، نافياً بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله بشأن زواجه، ومؤكداً أن هذه الأنباء لا تتجاوز كونها شائعات لا أساس لها من الصحة. كما أعرب عن استغرابه من نشر تمس حياته الخاصة من دون الاستناد إلى معلومات موثوقة.وأوضح الفنان المصري أنه منشغل حالياً بتصوير فيلمه الجديد «هيروشيما»، ولا يفكر في أي خطوات أو مشاريع شخصية خلال هذه الفترة. وأشار إلى أنه اعتاد تجاهل غير الدقيقة، إلا أن تزايد الشائعات واتساع نطاق انتشارها دفعاه إلى الخروج عن صمته واتخاذ موقف حاسم لوضع حد لها.