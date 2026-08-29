آمال ماهر ترد على شائعة الاعتزال برسالة مباشرة لجمهورها

وضعت الفنانة آمال ماهر حدًا للجدل الذي أثير خلال الساعات بشأن اعتزالها الغناء، بعد تداول عبر تحدثت عن ابتعادها نهائيًا عن الساحة الفنية.



واختارت آمال ماهر الرد بنفسها على ما يتم تداوله، إذ نشرت عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي في “إنستغرام” رسالة أكدت من خلالها أن اعتزالها غير صحيحة، وأنها مستمرة في مشوارها الفني مع جمهورها.



وقالت آمال ماهر في رسالتها: “أخبار كاذبة وأخبار غير حقيقية. أنا ما اعتزلتش الفن ومكملة معاكوا وبيكوا، وبحب الجمهور وبوجه له كل التحية”.



وجاء رد الفنانة بعد انتشار واسع للشائعة خلال وقت قصير، ما دفع عددًا من متابعيها إلى التساؤل عن حقيقة قرارها ومستقبلها الفني.



وبكلمات واضحة، أكدت آمال ماهر أنها لم تتخذ أي قرار بالابتعاد عن الغناء، مشددة على استمرار علاقتها بجمهورها ومواصلة نشاطها الفني خلال المرحلة المقبلة.



كما حملت رسالتها جانبًا شخصيًا لمتابعيها، إذ عبرت عن محبتها وامتنانها للدعم الذي تتلقاه منهم، في محاولة لطمأنتهم بعد القلق التي أثارتها الأنباء المتداولة.

وسرعان ما تفاعل جمهور آمال ماهر مع رسالتها، معربين عن سعادتهم بنفي خبر الاعتزال، ومطالبين إياها بمواصلة تقديم أعمال خلال الفترة المقبلة.



وتعد آمال ماهر من أبرز الأصوات الغنائية في مصر والعالم ، ونجحت خلال مسيرتها في بناء قاعدة جماهيرية من خلال مجموعة من الأعمال التي رسخت حضورها على الساحة الفنية.



وبنفيها المباشر، تكون آمال ماهر قد أغلقت باب التكهنات حول اعتزالها، في وقت يترقب فيه جمهورها خطواتها ومشروعاتها الغنائية المقبلة.



