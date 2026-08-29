أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
محامي دكتور فود يفجّر مفاجآت جديدة عن شروق وملف محاولة القتل
محامي دكتور فود يفجّر مفاجآت جديدة عن شروق وملف محاولة القتل
A-
A+

محامي دكتور فود يفجّر مفاجآت جديدة عن شروق وملف محاولة القتل

فن و منوعات

2026-08-29 | 05:46
محامي دكتور فود يفجّر مفاجآت جديدة عن شروق وملف محاولة القتل
العودة الى الأعلى
Aljadeed
محامي دكتور فود يفجّر مفاجآت جديدة عن شروق وملف محاولة القتل

كشف المحامي سيلا عيسى، وكيل صانع المحتوى اللبناني جورج ديب المعروف باسم “دكتور فود”، تفاصيل جديدة بشأن الملفات القضائية التي يواجهها موكله، موضحًا أسباب استمرار توقيفه والمسار القانوني المتوقع خلال المرحلة المقبلة.

وقال عيسى، في حديث لموقع “فوشيا”، إن الملف الذي جرى توقيف دكتور فود على خلفيته يتعلّق بادعاءات مرتبطة بسرقة مجوهرات والتعنيف، مشيرًا إلى أن ملف السرقة، وفق روايته، لم تثبت المعطيات المتداولة بشأنه أمام القضاء، فيما يرتبط ادعاء التعنيف بتقرير صادر عن طبيب شرعي منح ستة أيام تعطيل عن العمل.

وأوضح محامي دكتور فود أن استمرار توقيف موكله استنادًا إلى تقرير يتضمن ستة أيام تعطيل يثير، بحسب رأيه، علامات استفهام قانونية، معتبرًا أن مدة التعطيل الواردة في التقرير لا تستوجب التوقيف وفق قراءته القانونية، كما وصف التقرير بأنه “باطل وغبّ الطلب”.

وأشار عيسى إلى أن فريق الدفاع يعمل حاليًا على متابعة الملف أمام الجهات القضائية المختصة، لافتًا إلى وجود نية للتقدم بشكاوى افتراء في الوقت المناسب.

وبحسب المحامي، لا يزال جورج ديب موقوفًا على ذمة ملف التعنيف لدى مفرزة جونية القضائية في كسروان، بانتظار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية والنظر في مسألة إخلاء سبيله.


وفي ما يتعلق بقضية المخدرات، أوضح عيسى أن هذا الملف منفصل تمامًا عن قضية التعنيف، مشيرًا إلى أن موكله سيبقى موقوفًا على ذمته إلى حين استكمال الإجراءات المرتبطة بالحكم الغيابي الصادر سابقًا بحقه.

وأكد عيسى ثقته ببراءة موكله من الاتهامات في ملف المخدرات، قائلًا إن دكتور فود “لا علاقة له بالتهم، لا من قريب ولا من بعيد”، وفق تعبيره.

كما أوضح أن غياب موكله عن جلسة المحاكمة السابقة، بحسب روايته، جاء بسبب الظروف الأمنية والحرب في لبنان والتهديدات التي طالت المنطقة، إضافة إلى بُعد مقر قصر العدل، ما أدى إلى صدور الحكم غيابيًا.

وفي تطور آخر، كشف سيلا عيسى عن وجود شكوى قضائية مقدمة بحق شروق على خلفية واقعة قال إنها تتعلق بمحاولة الاعتداء على دكتور فود بواسطة سكين.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

عصام النجار و سالي العوضي يعلنان خطوبتهما رسميًا
06:00

عصام النجار و سالي العوضي يعلنان خطوبتهما رسميًا

فاجأ الفنان الأردني عصام النجار وصانعة المحتوى سالي العوضي جمهورهما بإعلان ارتباطهما رسميًا، بعد مشاركة لحظات رومانسية كشفت عن إتمام الخطوبة عبر حساباتهما على منصة “إنستغرام”.

06:00

عصام النجار و سالي العوضي يعلنان خطوبتهما رسميًا

فاجأ الفنان الأردني عصام النجار وصانعة المحتوى سالي العوضي جمهورهما بإعلان ارتباطهما رسميًا، بعد مشاركة لحظات رومانسية كشفت عن إتمام الخطوبة عبر حساباتهما على منصة “إنستغرام”.

تطور جديد بقضية دكتور فود وشروق .. محاميتها ترد وتلوّح بإجراءات قانونية
05:56

تطور جديد بقضية دكتور فود وشروق .. محاميتها ترد وتلوّح بإجراءات قانونية

دخلت القضية القضائية القائمة بين صانعة المحتوى شروق ظاهر، المعروفة باسم “صن شاين”، وطليقها جورج ديب، المعروف باسم “دكتور فود”، مرحلة جديدة من السجال، بعدما ردّت محامية شروق، كارول ورده، على تصريحات أدلى بها محامي دكتور فود بشأن تطورات الملف.

05:56

تطور جديد بقضية دكتور فود وشروق .. محاميتها ترد وتلوّح بإجراءات قانونية

دخلت القضية القضائية القائمة بين صانعة المحتوى شروق ظاهر، المعروفة باسم “صن شاين”، وطليقها جورج ديب، المعروف باسم “دكتور فود”، مرحلة جديدة من السجال، بعدما ردّت محامية شروق، كارول ورده، على تصريحات أدلى بها محامي دكتور فود بشأن تطورات الملف.

آمال ماهر ترد على شائعة الاعتزال برسالة مباشرة لجمهورها
05:43

آمال ماهر ترد على شائعة الاعتزال برسالة مباشرة لجمهورها

وضعت الفنانة المصرية آمال ماهر حدًا للجدل الذي أثير خلال الساعات الأخيرة بشأن اعتزالها الغناء، بعد تداول أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن ابتعادها نهائيًا عن الساحة الفنية.

05:43

آمال ماهر ترد على شائعة الاعتزال برسالة مباشرة لجمهورها

وضعت الفنانة المصرية آمال ماهر حدًا للجدل الذي أثير خلال الساعات الأخيرة بشأن اعتزالها الغناء، بعد تداول أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن ابتعادها نهائيًا عن الساحة الفنية.

اخترنا لكم
عصام النجار و سالي العوضي يعلنان خطوبتهما رسميًا
06:00
تطور جديد بقضية دكتور فود وشروق .. محاميتها ترد وتلوّح بإجراءات قانونية
05:56
آمال ماهر ترد على شائعة الاعتزال برسالة مباشرة لجمهورها
05:43
اول تعليق لـ أحمد السقا بعد أنباء زواجه.. خرج عن صمته و حسم الجدل
05:16

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026