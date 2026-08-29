تعيين روزينا لاذقاني في لجنة الحريات وحقوق الإنسان بمجلس الشعب السوري

في خطوة تُضاف إلى مسيرتها السياسية بعيداً عن عالم التمثيل والأضواء، تم تعيين الفنانة عضواً في لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ضمن السوري، لتبدأ بذلك مرحلة مختلفة في مسيرتها المهنية.





ويفتح هذا التعيين أمام لاذقاني باباً جديداً للعمل السياسي والتشريعي، من خلال مشاركتها في مناقشة الملفات والقضايا المرتبطة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، إلى جانب المهام التي تتولاها اللجنة ضمن عمل السوري.



وتأتي هذه الخطوة بعد مسيرة فنية شاركت خلالها في عدد من الأعمال الدرامية ، قبل أن تتجه نحو العمل السياسي وتخوض تجربة بعيداً عن مواقع التصوير والأدوار الفنية التي عُرفت من خلالها لدى الجمهور.



وشاركت لاذقاني متابعيها وثيقة التعيين الرسمية عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، معلنةً بصورة مباشرة انتقالها إلى هذه المرحلة الجديدة، ومعبرةً عن تطلعها إلى تحمّل المسؤوليات الملقاة على عاتقها والعمل بما ينسجم مع الثقة التي مُنحت لها.



وأرفقت الفنانة السورية الوثيقة بتعليق مقتضب قالت فيه: «إن شاء الله نكون عند حسن الظن»، في رسالة عبّرت من خلالها عن أملها في النجاح بمهمتها الجديدة والقيام بالدور المطلوب منها ضمن اللجنة.



وأثار إعلان تعيين روزينا لاذقاني اهتمام متابعيها، خصوصاً أن الخطوة تنقلها من المجال الفني إلى مساحة مختلفة كلياً، ترتبط بالعمل العام ومناقشة قضايا تمسّ المجتمع وحقوق أفراده.



وبهذا التعيين، تدخل لاذقاني مرحلة جديدة تجمع بين حضورها المعروف لدى الجمهور وتجربتها السياسية، فيما تترقب الأنظار الدور الذي ستؤديه داخل لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، والملفات التي قد تساهم في مناقشتها خلال المرحلة المقبلة.