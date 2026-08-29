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صوفيا ستالون تعلن خطوبتها في عيدها الثلاثين
صوفيا ستالون تعلن خطوبتها في عيدها الثلاثين
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صوفيا ستالون تعلن خطوبتها في عيدها الثلاثين

فن و منوعات

2026-08-29 | 09:19
صوفيا ستالون تعلن خطوبتها في عيدها الثلاثين
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Aljadeed
صوفيا ستالون تعلن خطوبتها في عيدها الثلاثين

حوّلت صوفيا ستالون احتفالها بعيد ميلادها الثلاثين إلى مناسبة مضاعفة للفرح، بعدما أعلنت خطوبتها رسمياً من شريكها مايكل شيهان، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً بين متابعيها ومحبي عائلة النجم العالمي سيلفستر ستالون.


وكشفت صوفيا عن الخبر عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، حيث نشرت مجموعة من الصور التي وثّقت لحظة طلب الزواج، وظهرت فيها برفقة مايكل، فيما خطف خاتم الخطوبة الماسي الأنظار.

وأرفقت ابنة سيلفستر ستالون الصور برسالة عاطفية مقتضبة، وصفت فيها خطيبها بأنه «صديقي المفضل»، في تعبير يعكس قوة العلاقة التي تجمعهما.

وأقيمت الخطوبة في أجواء هادئة ورومانسية، تزيّنت بالورود البيضاء والشموع وبتلات الأزهار، بعيداً عن مظاهر الاحتفال الصاخبة. وأظهرت الصور مايكل شيهان أثناء تقدمه لطلب يد صوفيا، التي بدت متألقة بفستان أبيض قصير وإطلالة بسيطة وأنيقة.

من جهته، اختار مايكل إطلالة جمعت بين الطابع العملي والأناقة، لتكتمل تفاصيل المناسبة التي تزامنت مع دخول صوفيا عقدها الرابع، وتفتح أمام الثنائي فصلاً جديداً في علاقتهما.

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