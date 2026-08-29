أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
قرار بالإفراج عن دنيز غوكتاش ينتهي بإبقائه خلف القضبان.. قضية جديدة تمنع خروجه
قرار بالإفراج عن دنيز غوكتاش ينتهي بإبقائه خلف القضبان.. قضية جديدة تمنع خروجه
A-
A+

قرار بالإفراج عن دنيز غوكتاش ينتهي بإبقائه خلف القضبان.. قضية جديدة تمنع خروجه

فن و منوعات

2026-08-29 | 12:01
قرار بالإفراج عن دنيز غوكتاش ينتهي بإبقائه خلف القضبان.. قضية جديدة تمنع خروجه
العودة الى الأعلى
Aljadeed
قرار بالإفراج عن دنيز غوكتاش ينتهي بإبقائه خلف القضبان.. قضية جديدة تمنع خروجه

شهدت قضية الفنان الكوميدي التركي دنيز غوكتاش تطوراً قضائياً جديداً، بعدما صدر قرار بالإفراج عنه، قبل أن تفتح النيابة العامة تحقيقاً آخر بحقه حال دون خروجه من الاحتجاز.

وكان القضاء التركي قد قرر، الجمعة 28 آب، الإفراج عن غوكتاش، البالغ من العمر 32 عاماً، عقب النظر في طعن قدّمه ضد قرار توقيفه السابق. إلا أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ، بعدما باشرت النيابة تحقيقاً جديداً بشأن تصريحات أدلى بها خلال أحد عروضه الكوميدية.

وبحسب وسائل إعلام تركية، أُبقي غوكتاش موقوفاً في مدينة تشورلو شمال غربي تركيا، على خلفية اتهامه بـ«تمجيد جريمة ومجرم»، لتتحول القضية الجديدة إلى عائق أمام تنفيذ قرار إطلاق سراحه.

وبدأت ملاحقة الفنان التركي في تموز الماضي، عندما ألقت السلطات القبض عليه في مطار إسطنبول على خلفية اتهامات بإهانة الإسلام والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهي اتهامات ينظر فيها القضاء بصورة منفصلة عن التحقيق الجديد.

ويُعرف غوكتاش بعروضه الكوميدية الارتجالية التي حصدت مقاطعها ملايين المشاهدات عبر الإنترنت، ما أكسبه شعبية واسعة بين الجمهور التركي.


وتأتي قضيته بالتزامن مع إجراءات وتحقيقات طالت عدداً من الفنانين والصحفيين والسياسيين والشخصيات العامة المنتقدة للحكومة، ما أعاد الجدل بشأن مساحة حرية التعبير في تركيا وطبيعة القوانين المستخدمة في التعامل مع التصريحات والمواقف العامة.

ويواجه غوكتاش حالياً مساراً قضائياً متشعباً يتضمن ملفين منفصلين مرتبطين بتصريحاته ومحتوى عروضه الكوميدية، فيما يبقى مصير الإفراج عنه مرتبطاً بنتائج التحقيق الجديد والإجراءات التي ستتخذها الجهات القضائية المختصة.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

أحدث ظهور لـ حلا شيحة بالبوركيني الأسود يثير التفاعل
12:16

أحدث ظهور لـ حلا شيحة بالبوركيني الأسود يثير التفاعل

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أحدث ظهور لها خلال إجازتها الصيفية، إذ شاركت متابعيها مقطع فيديو من البحر ظهرت فيه مرتدية بوركيني باللون الأسود، بالتزامن مع رسالة حملت طابعاً روحانياً.

12:16

أحدث ظهور لـ حلا شيحة بالبوركيني الأسود يثير التفاعل

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أحدث ظهور لها خلال إجازتها الصيفية، إذ شاركت متابعيها مقطع فيديو من البحر ظهرت فيه مرتدية بوركيني باللون الأسود، بالتزامن مع رسالة حملت طابعاً روحانياً.

صوفيا ستالون تعلن خطوبتها في عيدها الثلاثين
09:19

صوفيا ستالون تعلن خطوبتها في عيدها الثلاثين

حوّلت صوفيا ستالون احتفالها بعيد ميلادها الثلاثين إلى مناسبة مضاعفة للفرح، بعدما أعلنت خطوبتها رسمياً من شريكها مايكل شيهان، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً بين متابعيها ومحبي عائلة النجم العالمي سيلفستر ستالون.

09:19

صوفيا ستالون تعلن خطوبتها في عيدها الثلاثين

حوّلت صوفيا ستالون احتفالها بعيد ميلادها الثلاثين إلى مناسبة مضاعفة للفرح، بعدما أعلنت خطوبتها رسمياً من شريكها مايكل شيهان، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً بين متابعيها ومحبي عائلة النجم العالمي سيلفستر ستالون.

تعيين روزينا لاذقاني في لجنة الحريات وحقوق الإنسان بمجلس الشعب السوري
09:01

تعيين روزينا لاذقاني في لجنة الحريات وحقوق الإنسان بمجلس الشعب السوري

في خطوة جديدة تُضاف إلى مسيرتها السياسية بعيداً عن عالم التمثيل والأضواء، تم تعيين الفنانة السورية روزينا لاذقاني عضواً في لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ضمن مجلس الشعب السوري، لتبدأ بذلك مرحلة مختلفة في مسيرتها المهنية.

09:01

تعيين روزينا لاذقاني في لجنة الحريات وحقوق الإنسان بمجلس الشعب السوري

في خطوة جديدة تُضاف إلى مسيرتها السياسية بعيداً عن عالم التمثيل والأضواء، تم تعيين الفنانة السورية روزينا لاذقاني عضواً في لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ضمن مجلس الشعب السوري، لتبدأ بذلك مرحلة مختلفة في مسيرتها المهنية.

اخترنا لكم
أحدث ظهور لـ حلا شيحة بالبوركيني الأسود يثير التفاعل
12:16
صوفيا ستالون تعلن خطوبتها في عيدها الثلاثين
09:19
تعيين روزينا لاذقاني في لجنة الحريات وحقوق الإنسان بمجلس الشعب السوري
09:01
عصام النجار و سالي العوضي يعلنان خطوبتهما رسميًا
06:00

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026