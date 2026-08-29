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أحدث ظهور لـ حلا شيحة بالبوركيني الأسود يثير التفاعل
أحدث ظهور لـ حلا شيحة بالبوركيني الأسود يثير التفاعل
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أحدث ظهور لـ حلا شيحة بالبوركيني الأسود يثير التفاعل

فن و منوعات

2026-08-29 | 12:16
أحدث ظهور لـ حلا شيحة بالبوركيني الأسود يثير التفاعل
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Aljadeed
أحدث ظهور لـ حلا شيحة بالبوركيني الأسود يثير التفاعل

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أحدث ظهور لها خلال إجازتها الصيفية، إذ شاركت متابعيها مقطع فيديو من البحر ظهرت فيه مرتدية بوركيني باللون الأسود، بالتزامن مع رسالة حملت طابعاً روحانياً.

ونشرت حلا الفيديو عبر حسابها على “إنستغرام”، وبدت وهي تستمتع بأجواء البحر بعيداً عن أجواء العمل والتصوير، لتلفت إطلالتها أنظار متابعيها وتفتح باباً واسعاً للتعليقات.

ولم يقتصر منشورها على أجواء الإجازة، إذ أرفقته بكلمات تحدثت فيها عن السكينة والطمأنينة وراحة القلب، معتبرة أن الشعور الحقيقي بالسلام يرتبط بالقرب من الله.

وحظي المنشور بتفاعل لافت من جمهورها وعدد من الفنانين والإعلاميين، إذ علقت أسما شريف منير مشيدة بإطلالة حلا، كما تفاعلت معها الإعلامية دعاء فاروق والفنانة عبير صبري.

وشاركت زوجة الفنان سامح حسين أيضاً في التعليقات، معربة عن محبتها لحلا ومتمنية لها السعادة وراحة القلب، فيما انهالت تعليقات الجمهور على الفيديو بين الإشادة بإطلالتها والتفاعل مع رسالتها.

ويأتي ظهور حلا شيحة بالتزامن مع توجهها خلال الفترة الأخيرة إلى مشاركة جانب أكبر من أفكارها وتأملاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنشر بين الحين والآخر رسائل دينية وإنسانية، في مقابل حضور فني أقل كثافة مقارنة بمراحل سابقة من مسيرتها.

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