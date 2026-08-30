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ما حقيقة انفصال الدكتورة خلود عن زوجها ؟
ما حقيقة انفصال الدكتورة خلود عن زوجها ؟
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ما حقيقة انفصال الدكتورة خلود عن زوجها ؟

فن و منوعات

2026-08-30 | 12:17
ما حقيقة انفصال الدكتورة خلود عن زوجها ؟
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Aljadeed
ما حقيقة انفصال الدكتورة خلود عن زوجها ؟

تصدّر خبر انفصال خبيرة التجميل ومدونة الموضة والأزياء الكويتية الدكتورة خلود عن زوجها عارض الأزياء الأردني أمين غباشي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول منشور يتحدث عن انتهاء زواجهما بعد نحو 10 سنوات، رغم أن الثنائي لديهما أربعة أبناء.

وأثار الخبر المتداول تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين تساءلوا عن حقيقة انفصال الثنائي، خصوصًا أن الدكتورة خلود وأمين غباشي يعدّان من أكثر الأزواج حضورًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن الأنباء المتداولة عن انفصالهما غير صحيحة، إذ ردّت الدكتورة خلود بطريقة غير مباشرة على هذه الشائعات من خلال مشاركة ستوري ظهرت فيها إلى جانب زوجها أمين غباشي، في خطوة بدت وكأنها رسالة واضحة تنفي ما تم تداوله بشأن انفصالهما.

ولم تصدر الدكتورة خلود بيانًا أو تعليقًا مباشرًا للرد على الشائعة، لكنها اختارت الظهور برفقة زوجها، ما وضع حدًا للتكهنات التي انتشرت حول انفصالهما.

ويبدو أن الشائعة جاءت نتيجة منشور مجهول المصدر تم تداوله على نطاق واسع، قبل أن يتضح أن المعلومات المتداولة حول انفصال الدكتورة خلود وزوجها بعد 10 سنوات من الزواج لا تستند إلى أي إعلان رسمي صادر عنهما.

وبذلك، تستمر العلاقة بين الدكتورة خلود وأمين غباشي وسط تفاعل الجمهور مع ظهورهما الأخير، الذي اعتبره كثيرون ردًا غير مباشر على الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.


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