ما حقيقة انفصال الدكتورة خلود عن زوجها ؟

وأثار الخبر المتداول تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين تساءلوا عن حقيقة انفصال ، خصوصًا أن الدكتورة خلود وأمين غباشي يعدّان من أكثر الأزواج حضورًا على .

إلا أن الأنباء المتداولة عن انفصالهما غير صحيحة، إذ ردّت الدكتورة خلود بطريقة غير مباشرة على هذه الشائعات من خلال مشاركة ظهرت فيها إلى جانب زوجها أمين غباشي، في خطوة بدت وكأنها رسالة واضحة تنفي ما تم تداوله بشأن انفصالهما.

ولم تصدر الدكتورة خلود بيانًا أو تعليقًا مباشرًا للرد على الشائعة، لكنها اختارت الظهور برفقة زوجها، ما وضع حدًا للتكهنات التي انتشرت حول انفصالهما.

ويبدو أن الشائعة جاءت نتيجة منشور مجهول المصدر تم تداوله على نطاق واسع، قبل أن يتضح أن المعلومات المتداولة حول انفصال الدكتورة خلود وزوجها بعد 10 الزواج لا تستند إلى أي إعلان رسمي صادر عنهما.

وبذلك، تستمر العلاقة بين الدكتورة خلود وأمين غباشي وسط تفاعل الجمهور مع ظهورهما الأخير، الذي اعتبره كثيرون ردًا غير مباشر على الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.