وفاة الابنة الوحيدة لنجلاء فتحي بأزمة قلبية مفاجئة.. والكشف عن موعد الدفن

خيّم الحزن على الوسط الفني المصري والعربي، عقب وفاة الفنان محمد التاجي، عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد معاناة مع المرض وخضوعه لعدد من العمليات الجراحية خلال الأشهر الأخيرة.
تستعد العاصمة اللبنانية بيروت لاستقبال النجم المصري أحمد سعد في حفل غنائي ضخم، يلتقي خلاله جمهوره اللبناني في ليلة موسيقية مرتقبة برعاية تلفزيون الجديد.
تصدّر اسم الفنان المصري تامر حسني والإعلامية والفنانة الإماراتية مهيرة عبد العزيز حديث المتابعين، بعد لحظة عفوية جمعتهما خلال كواليس إحدى البروفات، بعدما خصّها تامر بأداء مقطع من أحدث أغنياته "بنت مين".