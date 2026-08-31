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وفاة الابنة الوحيدة لنجلاء فتحي بأزمة قلبية مفاجئة.. والكشف عن موعد الدفن
وفاة الابنة الوحيدة لنجلاء فتحي بأزمة قلبية مفاجئة.. والكشف عن موعد الدفن
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وفاة الابنة الوحيدة لنجلاء فتحي بأزمة قلبية مفاجئة.. والكشف عن موعد الدفن

فن و منوعات

2026-08-31 | 03:31
وفاة الابنة الوحيدة لنجلاء فتحي بأزمة قلبية مفاجئة.. والكشف عن موعد الدفن
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Aljadeed
وفاة الابنة الوحيدة لنجلاء فتحي بأزمة قلبية مفاجئة.. والكشف عن موعد الدفن

خيّم الحزن على عائلة الفنانة المصرية الكبيرة نجلاء فتحي، بعد وفاة ابنتها الوحيدة ياسمين سيف أبو النجا، مساء الأحد، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة ومفاجئة.

وأعلن والدها المهندس سيف الله أبو النجا الخبر، ناعياً ابنته بكلمات مؤثرة، فيما أوضحت العائلة أن مراسم الجنازة وتشييع الجثمان ستُقام عقب صلاة العشاء، وسط حالة من الصدمة والحزن بين أفراد الأسرة والمقرّبين.

وياسمين هي ثمرة زواج نجلاء فتحي من المهندس سيف الله أبو النجا، الذي ارتبطت به في منتصف سبعينيات القرن الماضي، بعد تجربة زواجها الأولى من الفنان أحمد خليل، قبل أن ينفصل الثنائي لاحقاً.

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