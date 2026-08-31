وفاة الابنة الوحيدة لنجلاء فتحي بأزمة قلبية مفاجئة.. والكشف عن موعد الدفن

خيّم الحزن على عائلة الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، بعد وفاة ابنتها الوحيدة سيف ، مساء الأحد، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة ومفاجئة.

وأعلن والدها المهندس الخبر، ناعياً ابنته بكلمات مؤثرة، فيما أوضحت العائلة أن مراسم الجنازة وتشييع الجثمان ستُقام عقب صلاة العشاء، وسط من الصدمة والحزن بين أفراد الأسرة والمقرّبين.



وياسمين هي ثمرة زواج نجلاء فتحي من المهندس سيف الله أبو ، الذي ارتبطت به في منتصف سبعينيات القرن الماضي، بعد تجربة زواجها الأولى من الفنان ، قبل أن ينفصل لاحقاً.