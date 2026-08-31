وفاة الفنان المصري محمد التاجي عن عمر ناهز 72 عامًا.. إسعاد يونس وياسر جلال ينعيانه

توفي الفنان المصري محمد التاجي مساء الأحد، عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، منهياً مسيرة فنية طويلة ترك خلالها بصمة واضحة في السينما والتلفزيون والمسرح المصري.

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، خبر الوفاة، وسط من الحزن خيّمت على الوسط الفني ومحبي الفنان الراحل، الذين استعادوا عبر أبرز أدواره ومحطاته الفنية.



وكشف أشرف زكي تفاصيل تشييع الجثمان، موضحاً أن صلاة الجنازة ستُقام ظهر الاثنين في بمنطقة صلاح في القاهرة، بحضور أفراد عائلته وعدد من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني.



وسارع عدد من النجوم إلى نعي محمد التاجي وتقديم التعازي إلى أسرته، وكان من بينهم الفنان ياسر جلال، الذي عبّر عن حزنه الشديد لرحيل أحد الفنانين الذين تركوا أثراً مميزاً في الدراما والسينما .



وكتب ياسر جلال عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «البقاء لله، أنعى ببالغ الحزن والأسى أستاذي الفنان الكبير محمد التاجي»، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.



كما ودّعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس صديقها الراحل بكلمات مؤثرة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن حزنها العميق لفقدانه، ومقدمة خالص تعازيها إلى أفراد عائلته.



وكتبت إسعاد يونس في رسالتها: «وداعاً يا صاحبي»، متمنية أن تنعم روحه بالسلام في جنة الخلد، وأن يمنح الله عائلته ومحبيه الصبر والقبول في هذا المصاب الأليم.



وشكّل رحيل محمد التاجي صدمة في الأوساط الفنية المصرية، نظراً إلى مسيرته التي امتدت لعقود، وشارك خلالها في عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية. وتميّز الراحل بأدائه الطبيعي وقدرته على تقديم شخصيات متنوعة، ما جعله واحداً من الوجوه المحبوبة والمألوفة لدى الجمهور المصري والعربي.



ورغم اختلاف مساحة أدواره بين عمل وآخر، استطاع محمد التاجي أن يترك حضوره الخاص في كل شخصية قدّمها، ليبقى اسمه مرتبطاً بأعمال بارزة شكّلت جزءاً من ذاكرة الدراما والسينما المصرية.