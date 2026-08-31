أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة الفنان المصري محمد التاجي عن عمر ناهز 72 عامًا.. إسعاد يونس وياسر جلال ينعيانه
وفاة الفنان المصري محمد التاجي عن عمر ناهز 72 عامًا.. إسعاد يونس وياسر جلال ينعيانه
A-
A+

وفاة الفنان المصري محمد التاجي عن عمر ناهز 72 عامًا.. إسعاد يونس وياسر جلال ينعيانه

فن و منوعات

2026-08-31 | 03:48
وفاة الفنان المصري محمد التاجي عن عمر ناهز 72 عامًا.. إسعاد يونس وياسر جلال ينعيانه
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة الفنان المصري محمد التاجي عن عمر ناهز 72 عامًا.. إسعاد يونس وياسر جلال ينعيانه

توفي الفنان المصري محمد التاجي مساء الأحد، عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، منهياً مسيرة فنية طويلة ترك خلالها بصمة واضحة في السينما والتلفزيون والمسرح المصري.

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، خبر الوفاة، وسط حالة من الحزن خيّمت على الوسط الفني ومحبي الفنان الراحل، الذين استعادوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبرز أدواره ومحطاته الفنية.

وكشف أشرف زكي تفاصيل تشييع الجثمان، موضحاً أن صلاة الجنازة ستُقام ظهر الاثنين في مسجد الثورة بمنطقة صلاح سالم في القاهرة، بحضور أفراد عائلته وعدد من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني.

وسارع عدد من النجوم إلى نعي محمد التاجي وتقديم التعازي إلى أسرته، وكان من بينهم الفنان ياسر جلال، الذي عبّر عن حزنه الشديد لرحيل أحد الفنانين الذين تركوا أثراً مميزاً في الدراما والسينما المصرية.

وكتب ياسر جلال عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «البقاء لله، أنعى ببالغ الحزن والأسى أستاذي الفنان الكبير محمد التاجي»، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما ودّعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس صديقها الراحل بكلمات مؤثرة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن حزنها العميق لفقدانه، ومقدمة خالص تعازيها إلى أفراد عائلته.

وكتبت إسعاد يونس في رسالتها: «وداعاً يا صاحبي»، متمنية أن تنعم روحه بالسلام في جنة الخلد، وأن يمنح الله عائلته ومحبيه الصبر والقبول في هذا المصاب الأليم.

وشكّل رحيل محمد التاجي صدمة في الأوساط الفنية المصرية، نظراً إلى مسيرته التي امتدت لعقود، وشارك خلالها في عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية. وتميّز الراحل بأدائه الطبيعي وقدرته على تقديم شخصيات متنوعة، ما جعله واحداً من الوجوه المحبوبة والمألوفة لدى الجمهور المصري والعربي.

ورغم اختلاف مساحة أدواره بين عمل وآخر، استطاع محمد التاجي أن يترك حضوره الخاص في كل شخصية قدّمها، ليبقى اسمه مرتبطاً بأعمال بارزة شكّلت جزءاً من ذاكرة الدراما والسينما المصرية.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

سبب وفاة الممثل المصري محمد التاجي ووصيته المؤثرة تكشف الى العلن
06:08

سبب وفاة الممثل المصري محمد التاجي ووصيته المؤثرة تكشف الى العلن

خيّم الحزن على الوسط الفني المصري والعربي، عقب وفاة الفنان محمد التاجي، عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد معاناة مع المرض وخضوعه لعدد من العمليات الجراحية خلال الأشهر الأخيرة.

06:08

سبب وفاة الممثل المصري محمد التاجي ووصيته المؤثرة تكشف الى العلن

خيّم الحزن على الوسط الفني المصري والعربي، عقب وفاة الفنان محمد التاجي، عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد معاناة مع المرض وخضوعه لعدد من العمليات الجراحية خلال الأشهر الأخيرة.

أحمد سعد يلتقي جمهوره في بيروت بحفلة استثنائية برعاية تلفزيون الجديد
06:02

أحمد سعد يلتقي جمهوره في بيروت بحفلة استثنائية برعاية تلفزيون الجديد

تستعد العاصمة اللبنانية بيروت لاستقبال النجم المصري أحمد سعد في حفل غنائي ضخم، يلتقي خلاله جمهوره اللبناني في ليلة موسيقية مرتقبة برعاية تلفزيون الجديد.

06:02

أحمد سعد يلتقي جمهوره في بيروت بحفلة استثنائية برعاية تلفزيون الجديد

تستعد العاصمة اللبنانية بيروت لاستقبال النجم المصري أحمد سعد في حفل غنائي ضخم، يلتقي خلاله جمهوره اللبناني في ليلة موسيقية مرتقبة برعاية تلفزيون الجديد.

تامر حسني يفاجئ مهيرة عبد العزيز في البروفة.. هل يجمعهما عمل فني قريب؟
04:56

تامر حسني يفاجئ مهيرة عبد العزيز في البروفة.. هل يجمعهما عمل فني قريب؟

تصدّر اسم الفنان المصري تامر حسني والإعلامية والفنانة الإماراتية مهيرة عبد العزيز حديث المتابعين، بعد لحظة عفوية جمعتهما خلال كواليس إحدى البروفات، بعدما خصّها تامر بأداء مقطع من أحدث أغنياته "بنت مين".

04:56

تامر حسني يفاجئ مهيرة عبد العزيز في البروفة.. هل يجمعهما عمل فني قريب؟

تصدّر اسم الفنان المصري تامر حسني والإعلامية والفنانة الإماراتية مهيرة عبد العزيز حديث المتابعين، بعد لحظة عفوية جمعتهما خلال كواليس إحدى البروفات، بعدما خصّها تامر بأداء مقطع من أحدث أغنياته "بنت مين".

اخترنا لكم
سبب وفاة الممثل المصري محمد التاجي ووصيته المؤثرة تكشف الى العلن
06:08
أحمد سعد يلتقي جمهوره في بيروت بحفلة استثنائية برعاية تلفزيون الجديد
06:02
تامر حسني يفاجئ مهيرة عبد العزيز في البروفة.. هل يجمعهما عمل فني قريب؟
04:56
لقطات من عقد قران نادر الاتات وجنى اسماعيل ..العروس لم تتمالك دموعها
04:54

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026