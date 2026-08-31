لقطات من عقد قران نادر الاتات وجنى اسماعيل ..العروس لم تتمالك دموعها

في أجواء عائلية دافئة ومميزة، الفنان اللبناني نادر الأتات بعقد قرانه على عروسه جنى إسماعيل، داخل عائلتها، بحضور أفراد العائلتين وعدد من الأصدقاء والمقربين، وذلك قبل يوم واحد من حفل زفافهما المرتقب في قصر سرسق بالعاصمة .

وسيطر اللون على مختلف تفاصيل المناسبة، من الديكورات والتنسيقات الزهرية إلى الإطلالات والضيافة. وتألقت العروس بإطلالة ناعمة وأنيقة، اختارت لها «جمبسوت» أبيض نسّقته مع طرحة رقيقة مزينة عند الأطراف، فيما ظهر نادر الأتات ببدلة سوداء كلاسيكية وقميص أبيض.

واكتملت أجواء الاحتفال بباقات من الورود البيضاء التي زيّنت الطاولات، إلى جانب كعكة أنيقة متعددة الطبقات، زُيّنت بالورود الناعمة. كما لفتت الأنظار قطع الشوكولاتة المغلّفة بعناية والمزدانة بحبات من اللؤلؤ الأبيض، في تنسيق أضفى مزيداً من الرقي على المناسبة العائلية.

ووثّقت الصور والفيديوهات المتداولة لحظات رومانسية ومؤثرة خلال مراسم توقيع عقد القران، إذ بدت مشاعر الحب والانسجام واضحة بين العروسين. وظهرت جنى وهي تبكي، بينما طبع نادر قبلة على يدها في لقطة عفوية حملت الكثير من الحب والتقدير، وسط مباركة الحاضرين.

ويأتي عقد القران ليتوّج قصة حب حرص نادر الأتات وجنى إسماعيل على إبقاء تفاصيلها بعيداً عن الإعلام والأضواء، قبل أن يعلنا انتقال علاقتهما إلى مرحلة .

ومن المقرر أن يحتفل بزفافهما غداً، الأول من أيلول/سبتمبر، في قصر سرسق ببيروت، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء وعدد من المقربين، في حفل يُنتظر أن يشهد أجواءً مميزة ولقطات لافتة من ليلة العمر.

يُذكر أن نادر الأتات حدّد مؤخّر صداق عروسه جنى إسماعيل بقيمة 50 ألف أميركي، وهو التفصيل الذي لفت الأنظار وتداوله عدد من المتابعين بالتزامن مع انتشار صور ومقاطع عقد القران.

