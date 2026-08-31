رحيل صوت الملاعب السورية.. وفاة المعلق إياد ناصر بعد 30 عاماً خلف الميكروفون

ورحل مساء أمس تاركاً خلفه إرثاً مهنياً حافلاً، بعدما ارتبط اسمه لسنوات طويلة بتغطية مباريات المحلية ومرافقة الجمهور السوري بصوته عبر الشاشة.

بدأ إياد ناصر مسيرته في التلفزيون السوري عام 1993، حيث عمل محرراً في دائرة البرامج الرياضية، قبل أن ينتقل إلى مجالي التقديم والتعليق الرياضي، ليصبح لاحقاً واحداً من الأصوات البارزة في نقل مباريات الدوري السوري ومواجهات .

وخلال سنوات عمله، خاض تجارب متعددة بين إعداد وتقديم البرامج الرياضية والتحليلية، كما تولى عدداً من المسؤوليات، من بينها إدارة الرياضي في التلفزيون السوري ورئاسة لجنة الصحفيين الرياضيين.

واشتهر ناصر بأسلوبه الذي جمع بين التعليق والحضور التحليلي، مستفيداً من خبرته الطويلة في عالم كرة القدم ليقدم قراءة أعمق لأحداث المباريات، سواء عبر الاستديوهات الرياضية أو من خلال النقل المباشر.

وعلى مدار أكثر من 30 عاماً، بقي اسم إياد ناصر مرتبطاً بالملاعب والبطولات، تاركاً بصمة لدى أجيال من المتابعين الذين اعتادوا سماع صوته في أهم اللحظات الرياضية.

رحيله لا يمثل فقط فقدان معلق ، بل غياب أحد الأصوات التي رافقت حقبة كاملة من تاريخ الرياضة ، وبقيت عباراته وأسلوبه حاضرين في ذاكرة الجماهير.