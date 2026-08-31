سبب وفاة الممثل المصري محمد التاجي ووصيته المؤثرة تكشف الى العلن

خيّم الحزن على الوسط الفني المصري والعربي، عقب وفاة الفنان محمد التاجي، عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد معاناة مع المرض وخضوعه لعدد من العمليات الجراحية خلال الأشهر .

وعقب إعلان وفاته، عاد إلى الواجهة منشور سابق للفنان اعتبره متابعون بمثابة وصيته ، وتضمن كلمات مؤثرة تحدث فيها عن حالته النفسية ومعاناته، إذ كتب: "إذا مت لا تبكوا.. فقد كنت بالفعل ميتًا من الداخل.. أنا فقط أغمضت عيني".

وكشف الكاتب الصحفي أكرم السعدني تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان محمد التاجي، والذي وافته المنية أمس الأحد عن عمر ناهز الـ74 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكشف أكرم السعدني أن خيري المحلاوي كان أول من علم بالحالة الصحية السيئة لمحمد التاجي عقب العملية الجراحية، قائلا: "بعد الجراحة دخل الفنان الجميل الرقيق القلب غرفة العناية المركزة لمدة يومين ومع ذلك الجرح لم يلتئم وظل ينزف، ولم يخبر أحدا سوى صديق عمره خيري بعدها أسلم الروح وسبقنا إلى دار ألف رحمه ونور عليك يا أطيب الناس"

وسارع عدد كبير من نجوم الفن وصنّاع السينما إلى نعي محمد التاجي، مستذكرين أخلاقه وشخصيته الإنسانية، إلى جانب مسيرته الفنية التي امتدت لعقود.

وكتب الفنان ياسر جلال عبر حساباته: "البقاء لله، أنعى ببالغ الحزن والأسى أستاذي الفنان الكبير محمد التاجي، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".