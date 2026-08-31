الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلادها الـ56 وسط أجواء عائلية دافئة برفقة حفيداتها

وشاركت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي على منصة " " صورة مميزة من المناسبة، ظهرت فيها وهي تحمل حفيدتيها التوأم ورانيا، ابنتي الأميرة ، فيما أحاطت بها حفيدتاها الأميرة إيمان، ابنة ولي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة، وأمينة.

وأرفقت الملكة الصورة بتعليق عبّرت فيه عن سعادتها بهذه المناسبة قائلة: "أحلى عيد ميلاد مع حبيباتي إيمان، أمينة، تاليا ورانيا، الله يحميهم"، لتتلقى بعدها العديد من رسائل التهنئة والتمنيات بالصحة والعمر .

من جانبه، وجّه ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني رسالة تهنئة لوالدته، وشارك صورة تجمعهما برفقة ابنته الأميرة إيمان، معبّراً عن محبته وامتنانه لها.

وكتب الأمير الحسين: "كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي الغالية"، مضيفاً: "الله يحفظك ويمدّك بعمرك، ويجعل كل أيامك فرح وصحة وعافية".

كما أصدر الديوان الملكي الهاشمي بيان تهنئة بمناسبة عيد ميلاد الملكة رانيا، متمنياً لها دوام الصحة والعافية، وجاء في البيان: "كل عام وجلالة الملكة رانيا العبدالله بخير بمناسبة عيد ميلادها، مع أطيب التمنيات بدوام الصحة والعافية".