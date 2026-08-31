الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلادها الـ56 وسط أجواء عائلية دافئة برفقة حفيداتها

وشاركت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" صورة مميزة من المناسبة، ظهرت فيها وهي تحمل حفيدتيها التوأم تاليا ورانيا، ابنتي الأميرة إيمان، فيما أحاطت بها حفيدتاها الأميرة إيمان، ابنة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة، وأمينة.
وأرفقت الملكة الصورة بتعليق عبّرت فيه عن سعادتها بهذه المناسبة قائلة: "أحلى عيد ميلاد مع حبيباتي إيمان، أمينة، تاليا ورانيا، الله يحميهم"، لتتلقى بعدها العديد من رسائل التهنئة والتمنيات بالصحة والعمر الطويل.
من جانبه، وجّه ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني رسالة تهنئة لوالدته، وشارك صورة تجمعهما برفقة ابنته الأميرة إيمان، معبّراً عن محبته وامتنانه لها.
وكتب الأمير الحسين: "كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي الغالية"، مضيفاً: "الله يحفظك ويمدّك بعمرك، ويجعل كل أيامك فرح وصحة وعافية".
كما أصدر الديوان الملكي الهاشمي بيان تهنئة بمناسبة عيد ميلاد الملكة رانيا، متمنياً لها دوام الصحة والعافية، وجاء في البيان: "كل عام وجلالة الملكة رانيا العبدالله بخير بمناسبة عيد ميلادها، مع أطيب التمنيات بدوام الصحة والعافية".