أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته ليلى برسالة مؤثرة: "أصغر مامي"

ونشر زاهر رسالته عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، مستعيداً مراحل مختلفة من رحلة ابنته، ومعبّراً عن دهشته من سرعة مرور السنوات وانتقالها من طفلة صغيرة إلى فنانة شابة وزوجة وأم.وتمنى زاهر لابنته عاماً جديداً مليئاً بالنجاح والسعادة والستر وراحة البال، مشيراً إلى أنه لا يزال غير مصدق أنها كبرت وتخرجت وتزوجت، قبل أن تصبح، على حد وصفه، «أصغر مامي»، وتمنحه أجمل حفيدة في الدنيا.كما دعا لها بتحقيق جميع أمنياتها خلال السنوات المقبلة، وأن يحفظها الله له ولعائلتها، مختتماً رسالته بكلمات عبّر من خلالها عن محبته الكبيرة لها.من جانبها، حرصت الفنانة ملك أحمد زاهر على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها برسالة مؤثرة نشرتها عبر حساباتها على ، أكدت فيها عمق العلاقة التي تجمعهما وسعادتها بمشاهدة ليلى وهي تخوض تجربة الأمومة للمرة الأولى.ووصفت ملك رؤية شقيقتها في دور الأم بأنها من أجمل اللحظات، متمنية أن تكون هذه المرحلة الجديدة من حياتها الأكثر وحباً واستقراراً.وأكدت ملك أن ليلى تستحق حياة مليئة بالفرح، ووعدتها بالبقاء إلى جانبها ومساندتها في كل مرحلة تخوضها، مختتمة رسالتها بالتعبير عن محبتها غير المحدودة لها.ولاقت رسالتا أحمد وملك زاهر تفاعلاً واسعاً من المتابعين، الذين قدموا التهاني إلى ليلى بمناسبة عيد ميلادها، وتمنوا لها عاماً سعيداً برفقة زوجها وطفلتها الأولى «إيلا».