ضبط 4 متهمين بعد محاولة الاعتداء على المطربة رحمة عصام أثناء قيادتها سيارتها

وجاءت عملية الضبط بعد انتشار استغاثة نشرتها رحمة عصام عبر حساباتها على ، كشفت خلالها تعرضها لهجوم من قبل أربعة أشخاص ملثمين كانوا يستقلون دراجات نارية أثناء مرورها على طريق "السنطة – زفتى".

وأوضحت المطربة أنها فوجئت بالمهاجمين أثناء سيرها، بعدما ألقوا الحجارة باتجاه سيارتها، ما أدى إلى تحطم الزجاج بجانب مقعدها، الأمر الذي دفعها إلى الإسراع بالابتعاد عن المكان خوفاً من تعرضها للاعتداء أو سرقة متعلقاتها.

وأكدت رحمة عصام أنها لم تتعرض لأي إصابات، لكنها حذرت المتابعين من المرور عبر الطريق المذكور، مطالبة بسرعة ضبط المتورطين في الواقعة.

وباشرت تحرياتها فور تلقي البلاغ، حيث جرى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، وتتبع تحركات المتهمين، قبل التوصل إلى هوياتهم وإلقاء القبض عليهم.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق مع المتهمين لكشف كافة تفاصيل الواقعة، وتحديد الدافع وراء محاولة إيقاف المطربة والاعتداء عليها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.