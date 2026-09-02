أريانا غراندي تلمّح إلى الزواج من ريكي ألفاريز بتغيير كلمات أغنيتها.. والجمهور يترقب

وخلال تقديم الأغنية التي تستعيد فيها علاقاتها السابقة، استبدلت العبارة التي تقول فيها إنها تستمع إلى الأغاني التي كتبتها عن ريكي وتضحك، بجملة قالت فيها إنها «تحاول أن تجعله الأخير»، ما اعتبره الجمهور تلميحاً واضحاً إلى رغبتها في الاستقرار والزواج منه.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعدّل فيها أريانا كلمات المقطع المتعلق بريكي، إذ سبق أن غنّت خلال حفلها في : «دائماً ما نجد طريقنا للعودة إلى بعضنا»، كما قالت في حفل آخر أقيم بحضور ألفاريز إنه لا يزال يساندها.

وأشعلت هذه التغييرات المتكررة متابعيها، إذ توقع بعضهم إعلان خطوبتهما أو زواجهما قريباً، وأطلقوا على لقب «ريكيانا». في المقابل، رأى آخرون أن كلمات الأغنية لا تكفي لتأكيد وجود خطوة رسمية في علاقتهما.

وشهد ختام الجولة لحظة عاطفية أخرى، إذ تأثرت أريانا أثناء رسالة امتنان إلى جمهورها، ووصفت الجولة بأنها واحدة من أجمل التجارب وأكثرها تميزاً في حياتها، مؤكدة أنها ستحتفظ بذكرياتها دائماً، قبل ابتعادها المرتقب عن الأضواء لفترة.