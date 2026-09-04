نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس يستعد لزفافه.. سهرة فخمة تسبق العرس

وأقيمت السهرة مساء الخميس في قصر قصوف في ضهور الشوير، حيث ظهرت العروس لانا بإطلالة أنيقة مرتدية فستاناً من تصميم المصمم اللبناني العالمي صعب.

وخلال المناسبة، خطفت الفنانة جوليا الأنظار بإطلالتها، إذ اختارت فستاناً ذهبياً أنيقاً، وظهرت إلى جانب زوجها خلال الاحتفال الذي سبق حفل الزفاف المرتقب.

وتداولت صفحات عبر صوراً ومقاطع فيديو من السهرة، أظهرت أجواء الاحتفال والديكورات الفخمة، إلى جانب إطلالات العروس وأفراد العائلة.

وكان سامر ولانا نصولي قد احتفلا بزواجهما المدني في بلجيكا خلال شهر حزيران الماضي، على أن يقاما حفلاً كبيراً في للاحتفال بزواجهما بحضور العائلة والأصدقاء.