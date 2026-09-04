هيفاء وهبي تعود إلى قرطاج بحفل جماهيري ضخم بحضور 13 ألف متفرج

واكتظت مدرجات المسرح بالجمهور قبل ساعات من انطلاق الحفل، فيما استقبل الحاضرون هيفاء بهتافات وتصفيق حار فور صعودها إلى المسرح، لترد عليهم قائلة: "أحلى حضن، حضن قرطاج".

وقدمت هيفاء خلال السهرة مجموعة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة، من بينها "نوغا" و"بدنا نروق" و"يا حياة قلبي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد كلمات الأغنيات معها طوال الحفل.

واختارت هيفاء للحفل فستاناً ذهبياً من تصميم المصمم اللبناني رامي قاضي، تميز بتطريزات لامعة وأهداب معدنية، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الماسية.

وشكل الحفل عودة لافتة لهيفاء إلى قرطاج من الغياب، إذ تداول رواد مقاطع من السهرة، أظهرت الحضور الجماهيري الكبير والتفاعل الذي رافقها على المسرح.

وأقيم الحفل ضمن برنامج "Carthage Off 2026"، بعد اختتام الستين من مهرجان قرطاج الدولي، فيما غادرت هيفاء المسرح وسط تجمع كبير من محبيها وهتافات طالبتها بالعودة مجدداً.