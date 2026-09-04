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هيفاء وهبي تعود إلى قرطاج بحفل جماهيري ضخم بحضور 13 ألف متفرج
هيفاء وهبي تعود إلى قرطاج بحفل جماهيري ضخم بحضور 13 ألف متفرج
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هيفاء وهبي تعود إلى قرطاج بحفل جماهيري ضخم بحضور 13 ألف متفرج

فن و منوعات

2026-09-04 | 03:22
هيفاء وهبي تعود إلى قرطاج بحفل جماهيري ضخم بحضور 13 ألف متفرج
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Aljadeed
هيفاء وهبي تعود إلى قرطاج بحفل جماهيري ضخم بحضور 13 ألف متفرج

عادت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى مسرح قرطاج الأثري في تونس بعد غياب دام نحو ثماني سنوات، حيث أحيت مساء الخميس حفلاً جماهيرياً ضخماً ضمن فعاليات "Carthage Off 2026"، وسط حضور تجاوز 13 ألف متفرج.

واكتظت مدرجات المسرح بالجمهور قبل ساعات من انطلاق الحفل، فيما استقبل الحاضرون هيفاء بهتافات وتصفيق حار فور صعودها إلى المسرح، لترد عليهم قائلة: "أحلى حضن، حضن قرطاج".

وقدمت هيفاء خلال السهرة مجموعة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة، من بينها "نوغا" و"بدنا نروق" و"يا حياة قلبي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد كلمات الأغنيات معها طوال الحفل.

واختارت هيفاء للحفل فستاناً ذهبياً من تصميم المصمم اللبناني رامي قاضي، تميز بتطريزات لامعة وأهداب معدنية، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الماسية.

وشكل الحفل عودة لافتة لهيفاء وهبي إلى قرطاج بعد سنوات من الغياب، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع واسعة من السهرة، أظهرت الحضور الجماهيري الكبير والتفاعل الذي رافقها على المسرح.

وأقيم الحفل ضمن برنامج "Carthage Off 2026"، بعد اختتام الدورة الستين من مهرجان قرطاج الدولي، فيما غادرت هيفاء المسرح وسط تجمع كبير من محبيها وهتافات طالبتها بالعودة مجدداً.

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