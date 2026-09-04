أحلام تستقبل ماجد المهندس في باريس وقبلة على الرأس تخطف الأنظار

خطفت الفنانة الشامسي الأنظار بلقاء عفوي جديد جمعها بالفنان ماجد المهندس، خلال مأدبة طعام أقامتها في بحضور عدد من الأصدقاء.



وشاركت متابعيها عبر «إنستغرام» مقطع فيديو من اللقاء، ظهر فيه ماجد المهندس إلى جانب خبير المظهر محمد عيد والموزع الموسيقي والمايسترو مدحت خميس، وسط أجواء ودية غلب عليها المزاح وتبادل عبارات المحبة.



واستقبلت أحلام ضيفها بترحيب لافت، قائلة: «القريب يقرب مع الغالي بومحمد»، فيما عبّر ماجد المهندس عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، وقبّل رأسها في لقطة عكست قوة الصداقة التي تجمعهما.



وأشاد المهندس بالطعام الذي قدّمته أحلام، قبل أن يمازح الحاضرين بالقول إنه كان يشعر بالجوع، ما أضفى أجواء مرحة على اللقاء.



وعلّقت أحلام على الفيديو بكلمات محبة، كتبت فيها: «نورتني يا بعد الدنيا.. الغالي بومحمد»، بينما كشف الموقع المرفق بالمنشور أن السهرة أُقيمت في ، من دون تفاصيل إضافية.



ولم يكن هذا اللقاء الأول بين النجمين خلال الفترة ، إذ سبق أن جمعتهما مصادفة وثّقها ماجد المهندس بصورة، وعلّق عليها: «أحلى الصدف شوفتك يا أم فاهد الغالية».