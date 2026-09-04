هل تسبب طليق ياسمين أبو النجا بوفاتها؟ ريهام سعيد تفجر مفاجأة صادمة

وقالت ريهام في تصريحات مباشرة من خلال برنامجها أن مرت خلال الفترة بضغوط نفسية قاسية عقب طلاقها عام 2025 من المخرج والمنتج خضر محمد خضر، بعد زواج استمر نحو 15 عاماً وأثمر عن ابنتهما الوحيدة زين.

وأشارت إلى أن زواج طليق ياسمين وإقامته حفل زفاف خلال العام نفسه تركا، بحسب قولها، أثراً نفسياً كبيراً عليها، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها لا تجزم بأن هذه الظروف كانت السبب الطبي المباشر لوفاتها.

وكشفت ريهام أيضاً عن معاناة ياسمين منذ طفولتها من عيب خلقي تمثل في وجود ثقب في القلب، مؤكدة أن والدتها نجلاء فتحي كرست سنوات طويلة من حياتها لمتابعة علاج ابنتها حتى تمكنت من ممارسة حياتها بشكل طبيعي، والدراسة والزواج وتكوين أسرة.

وتحدثت سعيد عن علاقة صداقة قديمة جمعتها بالراحلة منذ الطفولة في الإسكندرية، ووصفتها بالشخصية الهادئة والكتومة، مؤكدة أنها كانت تحاول دائماً إخفاء آلامها عن المحيطين بها.

وعاشت ياسمين أبو بعيداً عن الأضواء رغم انتمائها إلى عائلة فنية، إذ إنها ابنة نجلاء فتحي من زوجها السابق سيف أبو النجا، ولم تكن من الشخصيات التي تحرص على الظهور الإعلامي، فيما كان من أبرز ظهوراتها العلنية مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي عام 2020 برفقة زوجها آنذاك.

وتوفيت ياسمين إثر أزمة قلبية مفاجئة، وشُيّع جثمانها وسط من الحزن الشديد لدى أسرتها، فيما طلبت العائلة لاحقاً منع التصوير خلال مراسم العزاء حفاظاً على خصوصيتها، وهو ما استجابت له الصحافيين.