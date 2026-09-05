اختفاء 600 ألف مشاهدة من كليب نانسي عجرم يثير الشكوك.. ومكتبها يكشف الحقيقة

وربط بعض المتابعين التراجع باحتمال حذف المنصة مشاهدات غير حقيقية، فيما أوضح لنانسي أن الفريق يتابع المسألة بالتعاون مع لتحديد السبب الدقيق وراء تغيّر الأرقام.

وأشار المكتب إلى أن عدد المشاهدات المسجل داخل لوحة معلومات القناة لم يتراجع، ما يعزز فرضية وجود خلل تقني أو مراجعة مؤقتة من المنصة. كما نفى شراء فريق مشاهدات وهمية، مؤكدًا أن تحديد مصدر أي نشاط غير حقيقي يعود إلى .

وفي تطور لافت، عاد عدّاد الكليب إلى الارتفاع مسجلًا نحو 3.5 مليون مشاهدة، ما أعاد حول آلية احتساب المشاهدات وتحديثها على المنصة.