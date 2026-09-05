جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم زواجها من كريستيانو رونالدو في مهرجان البندقية

ويُعد هذا الظهور من أبرز إطلالات جورجينا بعد زواجها من رونالدو، ما منح الخاتم اهتماماً إضافياً من الجمهور ووسائل الإعلام، خصوصاً بعد العلاقة التي جمعت قبل تتويجها بالزواج.

وخلال ظهورها، لفتت جورجينا الأنظار بإطلالة جمعت بين الفخامة والجرأة، واختارت تصميماً عصرياً بتفاصيل لافتة، وأكملت إطلالتها بحقيبة "هيرميس بيركين"، إلا أن خاتم الزواج بقي العنصر الأكثر جذباً للكاميرات والمتابعين.

وتداول رواد صوراً مقرّبة للخاتم، معتبرين أن جورجينا تعمدت إبرازه خلال وقوفها أمام المصورين، في أول مناسبة عالمية كبرى يظهر فيها بهذه الصورة بعد ارتباطها رسمياً بالنجم البرتغالي.

وكانت جورجينا ورونالدو قد توّجا علاقتهما بالزواج بعد سنوات من الارتباط والظهور معاً في مناسبات عائلية وعالمية متعددة، إلى جانب أطفالهما، لتبدأ بذلك مرحلة في واحدة من أكثر العلاقات العاطفية متابعة في عالم المشاهير والرياضة.

ومع حضورها في مهرجان البندقية، عادت جورجينا لتتصدر الاهتمام مجدداً، لكن هذه المرة لم تكن إطلالتها وحدها الحديث، بل خاتم الزواج الذي تحول إلى أبرز تفاصيل ظهورها أمام عدسات المصورين.