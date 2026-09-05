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شروق كما لم تشاهدوها من قبل.. تصريحات مفاجئة، انهارت بالبكاء وردت على شائعة علاقتها بـ الشامي
شروق كما لم تشاهدوها من قبل.. تصريحات مفاجئة، انهارت بالبكاء وردت على شائعة علاقتها بـ الشامي
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شروق كما لم تشاهدوها من قبل.. تصريحات مفاجئة، انهارت بالبكاء وردت على شائعة علاقتها بـ الشامي

فن و منوعات

2026-09-05 | 13:02
شروق كما لم تشاهدوها من قبل.. تصريحات مفاجئة، انهارت بالبكاء وردت على شائعة علاقتها بـ الشامي
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Aljadeed
شروق كما لم تشاهدوها من قبل.. تصريحات مفاجئة، انهارت بالبكاء وردت على شائعة علاقتها بـ الشامي

حلّت شروق ضيفة على برنامج «مطرحك» مع الإعلامي صلاح الخال، في أول ظهور لها بعد طلاقها من دكتور فود وصدور حكم بسجنه، حيث فتحت خلال الحلقة عدداً من الملفات التي شغلت الجمهور خلال الفترة الماضية.

وتحدثت شروق بصراحة عن تفاصيل الأزمة التي عاشتها وأسباب الطلاق، كما تطرقت إلى القضايا والجدل اللذين رافقاها، كاشفةً موقفها من العودة إلى دكتور فود وإمكانية منحه فرصة جديدة. كذلك تحدثت عن علاقتها بطفليها والمرحلة الصعبة التي مرت بها، في لحظات غلب عليها التأثر.

وعلى الصعيد الفني، كشفت شروق عن استعدادها لخوض تجربة تمثيلية جديدة، وتحدثت عن الأسماء التي تتمنى مشاركتها في عمل درامي، إلى جانب رغبتها في تقديم ديو غنائي مع الفنان الشامي.

كما حسمت خلال الحلقة حقيقة الشائعة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول إنجابها طفلاً من الشامي، وردّت على الجدل الذي ربط اسم ابنها يوسف به.

لمتابعة التفاصيل كاملة، شاهدوا الحلقة الكاملة من برنامج "مطرحك"

 
 

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