شروق كما لم تشاهدوها من قبل.. تصريحات مفاجئة، انهارت بالبكاء وردت على شائعة علاقتها بـ الشامي

وتحدثت شروق بصراحة عن تفاصيل الأزمة التي عاشتها وأسباب الطلاق، كما تطرقت إلى والجدل اللذين رافقاها، كاشفةً موقفها من العودة إلى دكتور فود وإمكانية منحه فرصة . كذلك تحدثت عن علاقتها بطفليها والمرحلة الصعبة التي مرت بها، في لحظات غلب عليها التأثر.

وعلى الصعيد الفني، كشفت شروق عن استعدادها لخوض تجربة تمثيلية جديدة، وتحدثت عن الأسماء التي تتمنى مشاركتها في عمل درامي، إلى جانب رغبتها في تقديم ديو غنائي مع الفنان .

كما حسمت خلال الحلقة حقيقة الشائعة التي انتشرت على حول إنجابها طفلاً من الشامي، وردّت على الجدل الذي ربط اسم ابنها به.

لمتابعة التفاصيل كاملة، شاهدوا الحلقة الكاملة من برنامج "مطرحك"