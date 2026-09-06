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أصالة تستعد للعودة إلى دمشق برسالة مؤثرة: &quot;مشتاقة قد ما إنتوا مشتاقين&quot;
أصالة تستعد للعودة إلى دمشق برسالة مؤثرة: "مشتاقة قد ما إنتوا مشتاقين"
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أصالة تستعد للعودة إلى دمشق برسالة مؤثرة: "مشتاقة قد ما إنتوا مشتاقين"

فن و منوعات

2026-09-06 | 06:54
أصالة تستعد للعودة إلى دمشق برسالة مؤثرة: "مشتاقة قد ما إنتوا مشتاقين"
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Aljadeed
أصالة تستعد للعودة إلى دمشق برسالة مؤثرة: "مشتاقة قد ما إنتوا مشتاقين"

عبّرت الفنانة السورية أصالة نصري عن شوقها الكبير للقاء جمهورها في دمشق، قبل حفلها المرتقب في العاصمة السورية، وذلك من خلال منشور عاطفي شاركته عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجّهت أصالة رسالتها إلى أصدقائها وأهلها في الشام، مؤكدة أن اللقاء المنتظر بالنسبة إليها يتجاوز فكرة الحفل الغنائي التقليدي، ويحمل طابعاً شخصياً وعاطفياً خاصاً بعد سنوات من الغياب.

وتحدثت أصالة عن رغبتها في استعادة السنوات التي مضت بعيداً عن دمشق، والعودة مع جمهورها إلى "أول الطريق"، كما وصفتها، مؤكدة أنها تتطلع إلى التجول في حارات المدينة والاحتفال والغناء مع أهلها ومحبيها.

وأكدت الفنانة السورية أن الأمسية المقبلة لن تكون مجرد سهرة فنية، بل رحلة تجمعها بجمهورها وتحمل الكثير من المشاعر والذكريات، مشيرة إلى أنها تنتظر هذه اللحظة منذ فترة طويلة.

واختتمت أصالة رسالتها بالتعبير عن حجم اشتياقها لجمهورها في سوريا، قائلة: "والله قد مو مشتاقين مشتاقه"، في عبارة لاقت تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين رحبوا بقرب عودتها إلى دمشق.

ويأتي منشور أصالة بالتزامن مع التحضيرات لحفلها المرتقب في صالة الفيحاء بالعاصمة السورية دمشق بتاريخ 17 أيلول 2026، والذي يحمل عنوان "عودة الأصالة"، وسط اهتمام واسع من جمهورها ومتابعيها.

ويُنتظر أن يحمل الحفل طابعاً استثنائياً بالنسبة إلى أصالة، خصوصاً أنه يشكل عودتها إلى الغناء في دمشق بعد سنوات، في أمسية يبدو من رسالتها أنها تحمل بالنسبة إليها الكثير من الحنين والذكريات والرغبة في استعادة صلتها المباشرة بجمهورها السوري.

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