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شروق تحسم موقفها من العودة الى دكتور فود: ما رح أعطيه فرصة تانية حاولت كون رفيقته بس غدر فيي
شروق تحسم موقفها من العودة الى دكتور فود: ما رح أعطيه فرصة تانية حاولت كون رفيقته بس غدر فيي
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شروق تحسم موقفها من العودة الى دكتور فود: ما رح أعطيه فرصة تانية حاولت كون رفيقته بس غدر فيي

فن و منوعات

2026-09-06 | 13:35
شروق تحسم موقفها من العودة الى دكتور فود: ما رح أعطيه فرصة تانية حاولت كون رفيقته بس غدر فيي
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Aljadeed
شروق تحسم موقفها من العودة الى دكتور فود: ما رح أعطيه فرصة تانية حاولت كون رفيقته بس غدر فيي

حلّت شروق ضيفة على برنامج «مطرحك» مع الإعلامي صلاح الخال، في أول ظهور لها بعد طلاقها من دكتور فود وصدور حكم بسجنه، حيث فتحت خلال الحلقة عدداً من الملفات التي شغلت الجمهور خلال الفترة الماضية.

وتحدثت شروق بصراحة عن تفاصيل الأزمة التي عاشتها وأسباب الطلاق، كما تطرقت إلى القضايا والجدل اللذين رافقاها، كاشفةً موقفها من العودة إلى دكتور فود وإمكانية منحه فرصة جديدة. كذلك تحدثت عن علاقتها بطفليها والمرحلة الصعبة التي مرت بها، في لحظات غلب
التأثر.

وعلى الصعيد الفني، كشفت شروق عن استعدادها لخوض تجربة تمثيلية جديدة، وتحدثت عن الأسماء التي تتمنى مشاركتها في عمل درامي، إلى جانب رغبتها في تقديم ديو غنائي مع الفنان الشامي.

كما حسمت خلال الحلقة حقيقة الشائعة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول إنجابها طفلاً من الشامي، وردّت على الجدل الذي ربط اسم ابنها يوسف به.

لمتابعة التفاصيل كاملة، شاهدوا الحلقة الكاملة من برنامج "مطرحك"

 
 

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