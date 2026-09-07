سجن التيكتوكر العراقية نارو بتهمة المحتوى الهابط

وجاء الحكم بعد اتخاذ لجنة المحتوى الهابط في الإجراءات القانونية بحق «نارو»، إذ أوضحت اللجنة في بيان مقتضب أن القضية أُحيلت إلى الجهات القضائية المختصة، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بحبسها لمدة 100 يوم.وكانت القضية قد بدأت قبل صدور الحكم بأسابيع، حين اتخذت لجنة المحتوى الهابط إجراءات قانونية بحق صانعة المحتوى العراقية. وفي 24 2026، أفاد مصدر مطلع بأن محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام أصدرت تكليفاً بالحضور بحقها لاستكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول، بسبب محتوى اعتُبر مخالفاً للحياء والآداب العامة، وفق ما أوردته وكالة شفق نيوز.ولم يكشف البيان الرسمي طبيعة المقاطع التي استندت إليها القضية أو تفاصيلها، مكتفياً بوصفها بأنها مخالفة للحياء والآداب العامة، فيما أكدت تقارير محلية أن الحكم صدر ضمن الإجراءات التي تتخذها السلطات العراقية لملاحقة ما تصفه بـ«المحتوى الهابط».وفي أول رد فعل من محيطها، عبّرت صديقتها صانعة المحتوى تالا صفوان عن صدمتها وحيرتها بعد صدور الحكم، وكتبت عبر حسابها: «مو عارفة إيش أقول، أول مرة أحس إني مربوطة ومو عارفة أتصرف»، داعية متابعيها إلى الوقوف إلى جانب «نارو» خلال هذه المرحلة، ومؤكدة أنها بحاجة إلى دعمهم أكثر من أي وقت مضى.وأثار الحكم تفاعلاً واسعاً عبر ، بين متضامنين مع «نارو» ومؤيدين للإجراءات القانونية المتعلقة بالمحتوى المنشور، في وقت لم يصدر عنها حتى الآن تعليق مباشر يوضح موقفها من الحكم أو الخطوات القانونية التي قد تتخذها لاحقاً. وأكدت شبكة 964 أن مدة الحكم بلغت ثلاثة أشهر وعشرة أيام.