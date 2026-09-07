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سوزان نجم الدين تبكي على زوجها الراحل وتكشف موقفها من الارتباط مرة أخرى
سوزان نجم الدين تبكي على زوجها الراحل وتكشف موقفها من الارتباط مرة أخرى
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سوزان نجم الدين تبكي على زوجها الراحل وتكشف موقفها من الارتباط مرة أخرى

فن و منوعات

2026-09-07 | 04:25
سوزان نجم الدين تبكي على زوجها الراحل وتكشف موقفها من الارتباط مرة أخرى
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Aljadeed
سوزان نجم الدين تبكي على زوجها الراحل وتكشف موقفها من الارتباط مرة أخرى

كشفت الممثلة السورية سوزان نجم الدين موقفها من الارتباط مجدداً، مؤكدة أنها لا تمانع تكرار تجربة الزواج إذا وجدت الرجل الذي تتوافر فيه صفات الرجولة والاحتواء، مشيرة إلى أن الحياة تستمر ولا تتوقف عند تجربة أو مرحلة معينة.

وخلال لقائها مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس»، تحدثت نجم الدين بتأثر عن زوجها الراحل، معربة عن ندمها لعدم التعبير له عن مدى حبها الكبير قبل رحيله.

واستذكرت نجم الدين صفات زوجها الراحل، مشيدة بنبله وصبره على الألم والمرض، ومؤكدة أن غيابه ترك فراغاً عميقاً في حياتها وأفقدها سنداً وحباً حقيقيين. وأضافت أن ذكرياته الجميلة لا تزال حاضرة في وجدانها، وتخفف عنها شعور الوحدة.


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