وداع مؤثر للممثل لسرحات كيليتش.. نعشه على خشبة المسرح ونجوم تركيا يشيّعونه بالدموع

واليوم الاثنين 7 سبتمبر، احتضن مسرح حربيات محسن أرطغرل في إسطنبول مراسم تأبين خاصة بالراحل، حيث وُضع نعشه على خشبة المسرح، وسط أجواء شديدة التأثر، فيما حضر أفراد من عائلته وأصدقائه وعدد كبير من زملائه في الوسط الفني للمشاركة في وداعه الأخير.

وشهدت المراسم حضور عدد من نجوم الدراما ، من بينهم ممتاز تايلان، وإمري كاراييل، وإرتان سابان، وباريش فالاي، وسليم بيرقدار، ونجمي يابيجي، وميليسا دونغل، وآيشا بينغول، وسونغول أودان، الذين حرصوا على الوقوف إلى جانب عائلة كيليتش وتوديعه على المسرح الذي شكّل جزءًا أساسيًا من مسيرته الفنية.

وجاء الوداع بعد يومين من العثور على كيليتش داخل منزله، إذ أفادت المعلومات الأولية بأن أصدقاءه لم يتمكنوا من التواصل معه لمدة يومين، قبل العثور عليه فاقدًا للحياة على أريكة في منزله، لتبدأ الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ظروف وفاته. وقد نُقل جثمانه إلى معهد الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة وتحديد السبب النهائي للوفاة.

وبعد انتهاء مراسم التأبين في إسطنبول، يُنقل جثمان سرحات كيليتش إلى أنقرة، حيث من المقرر أن يُشيّع يوم الثلاثاء 8 سبتمبر، بعد صلاة الظهر، قبل أن يوارى الثرى هناك.

ورحيل كيليتش المفاجئ شكّل صدمة كبيرة لجمهوره وزملائه، خصوصًا أنه كان لا يزال حاضرًا فنيًا ويستعد لأعمال ، قبل أن تنتهي مسيرته بصورة مفاجئة وتتحول خشبة المسرح هذه المرة من مكان للتمثيل والتصفيق إلى محطة وداع أخيرة.