فرحة جوليا بطرس بابنها سامر تخــ ــطف الأنظار.. رقص وتفاعل عفوي مع هيفاء وهبي

ومن بين المشاهد التي تصدرت الترند، ظهرت جوليا منسجمة بشكل لافت مع فقرة ، وهي تشارك الحاضرين أجواء الرقص والفرح وتتفاعل مع أغنياتها، خصوصًا خلال أداء «بوس الواوا»، في لقطة فاجأت عددًا كبيرًا من المتابعين الذين اعتادوا رؤية جوليا بصورة مختلفة على المسرح وفي المناسبات العامة.

وبدت جوليا في غاية السعادة وهي ترقص وتصفق وتشارك ابنها وعروسه فرحتهما، فيما حرصت هيفاء بدورها على التوجه نحوها والتفاعل معها أثناء الغناء، لتتحول اللحظة سريعًا إلى واحدة من أكثر مشاهد الزفاف انتشارًا وتعليقًا على .

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها جوليا بهذه العفوية خلال احتفالات زفاف سامر، إذ سبق أن لفتت الأنظار خلال حفل توديع العزوبية، حيث شاركت زوجها والعروسين الرقص والاحتفال وسط أجواء عائلية وحماس واضح.

وشهدت فقرة هيفاء أيضًا موقفًا عفويًا بعدما تعثرت وسقطت خلال اندماجها في الغناء، قبل أن تنهض وتستكمل فقرتها وسط تفاعل الحاضرين.

وبعد انتهاء الحفل، كشفت هيفاء المزيد من كواليس ليلة العمر من خلال مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي شاركتها عبر حسابها، ووجهت رسالة تهنئة إلى سامر ولانا، معربة عن سعادتها بمشاركة عائلتي ونصولي هذه المناسبة ومتمنية للعروسين حياة مليئة بالحب والسعادة.

كما شارك سعد في إحياء السهرة وقدم عددًا من أغنياته، بينها « الحلو ده»، ومازح سامر أمام الحاضرين مؤكدًا حبه الكبير لوالدته جوليا، إلا أن فرحة جوليا ورقصها وتفاعلها مع هيفاء بقيت من أكثر اللقطات التي خطفت الجمهور وكشفت جانبًا عفويًا ونادرًا منها في ليلة زفاف ابنها.