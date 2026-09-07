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فرحة جوليا بطرس بابنها سامر تخــ ــطف الأنظار.. رقص وتفاعل عفوي مع هيفاء وهبي
فرحة جوليا بطرس بابنها سامر تخــ ــطف الأنظار.. رقص وتفاعل عفوي مع هيفاء وهبي
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فرحة جوليا بطرس بابنها سامر تخــ ــطف الأنظار.. رقص وتفاعل عفوي مع هيفاء وهبي

فن و منوعات

2026-09-07 | 07:02
فرحة جوليا بطرس بابنها سامر تخــ ــطف الأنظار.. رقص وتفاعل عفوي مع هيفاء وهبي
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Aljadeed
فرحة جوليا بطرس بابنها سامر تخــ ــطف الأنظار.. رقص وتفاعل عفوي مع هيفاء وهبي

تحوّل حفل زفاف سامر بو صعب، نجل الفنانة اللبنانية جوليا بطرس والنائب إلياس بو صعب، على لانا نصولي، إلى واحدة من أكثر المناسبات الفنية تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جمع عددًا من النجوم في أجواء عائلية مميزة داخل منزل عائلة بو صعب في ضهور الشوير، فيما خطفت جوليا الأنظار بفرحتها الكبيرة بابنها وتفاعلها العفوي خلال السهرة.

ومن بين المشاهد التي تصدرت الترند، ظهرت جوليا بطرس منسجمة بشكل لافت مع فقرة هيفاء وهبي، وهي تشارك الحاضرين أجواء الرقص والفرح وتتفاعل مع أغنياتها، خصوصًا خلال أداء «بوس الواوا»، في لقطة فاجأت عددًا كبيرًا من المتابعين الذين اعتادوا رؤية جوليا بصورة مختلفة على المسرح وفي المناسبات العامة.

وبدت جوليا في غاية السعادة وهي ترقص وتصفق وتشارك ابنها وعروسه فرحتهما، فيما حرصت هيفاء بدورها على التوجه نحوها والتفاعل معها أثناء الغناء، لتتحول اللحظة سريعًا إلى واحدة من أكثر مشاهد الزفاف انتشارًا وتعليقًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها جوليا بهذه العفوية خلال احتفالات زفاف سامر، إذ سبق أن لفتت الأنظار خلال حفل توديع العزوبية، حيث شاركت زوجها إلياس بو صعب والعروسين الرقص والاحتفال وسط أجواء عائلية وحماس واضح.

وشهدت فقرة هيفاء وهبي أيضًا موقفًا عفويًا بعدما تعثرت وسقطت خلال اندماجها في الغناء، قبل أن تنهض وتستكمل فقرتها وسط تفاعل الحاضرين.

وبعد انتهاء الحفل، كشفت هيفاء المزيد من كواليس ليلة العمر من خلال مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي شاركتها عبر حسابها، ووجهت رسالة تهنئة إلى سامر ولانا، معربة عن سعادتها بمشاركة عائلتي بو صعب ونصولي هذه المناسبة ومتمنية للعروسين حياة مليئة بالحب والسعادة.

كما شارك أحمد سعد في إحياء السهرة وقدم عددًا من أغنياته، بينها «اليوم الحلو ده»، ومازح سامر أمام الحاضرين مؤكدًا حبه الكبير لوالدته جوليا، إلا أن فرحة جوليا ورقصها وتفاعلها مع هيفاء بقيت من أكثر اللقطات التي خطفت الجمهور وكشفت جانبًا عفويًا ونادرًا منها في ليلة زفاف ابنها.

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