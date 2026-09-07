رامز جلال يحلق شعره بنفسه ويفاجئ جمهوره بإطلالة جديدة

وأرفق الفيديو بتعليق ساخر كتب فيه: «تخلّص من فروتك وارجع لقرعتك»، قبل أن يقدم مشهداً كوميدياً جديداً على طريقته المعتادة في مخاطبة جمهوره.

وظهر جلال جالساً داخل مكان مخصص للحلاقة، بعدما غطى جسده بقطعة بلاستيكية استعداداً للبدء، ثم أمسك ماكينة الحلاقة وتولى إزالة شعره بنفسه.

وقال في بداية الفيديو: «هذه هي اللحظة التي أنتظرها كل سنة بعد ما أنتهي من البرنامج بتاعي»، داعياً جمهوره إلى مشاهدة التحول معه، وأضاف ساخراً: «هذه لحظة سيتحدث عنها التاريخ».

وواصل رامز تعليقاته الطريفة خلال الحلاقة، قائلاً بعد تمرير الماكينة فوق رأسه: «يا سلام.. في اتضربت، يا خراشي يا جدعان». وفي نهاية المقطع، استعان بأحد الأشخاص الموجودين معه لاستكمال الحلاقة، وقال له بطريقته الكوميدية: «خش كمّل سفلتة».

وسرعان ما حقق الفيديو تفاعلاً واسعاً بين متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما أن ظهوره الجديد جاء عقب انتهاء موسم برنامجه الرمضاني. وانهالت التعليقات الساخرة على إطلالته، إذ كتب أحد المتابعين: «وأنا أقول ليش مجنون.. طلع راسه مربع»، فيما عبّر آخرون عن انتظارهم ظهوره مجدداً خلال الموسم الرمضاني المقبل.