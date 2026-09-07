حبيبة الممثل التركي الراحل سرحات كيليتش تكشف تفاصيل ساعاته الأخيرة: اتصل بي باكيًا

عاجل
النائب قاسم هاشم لـ #هنا_بيروت: الأولوية اليوم لوقف العدوان وتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على إيجاد مساحة مشتركة بين مختلف مكوّنات الوطن وعند الذهاب إلى الحوار"منحكي بكل شي"
النائب قاسم هاشم لـ #هنا_بيروت: الأولوية اليوم لوقف العدوان وتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على إيجاد مساحة مشتركة بين مختلف مكوّنات الوطن وعند الذهاب إلى الحوار"منحكي بكل شي"
وزارة الصحة: 27 شهيدًا و69 جريحًا بينهم أطفال وسيدات ومسعفون في حصيلة غير نهائية للاعتداءات الإسرائيلية خلال الأيام الـ3 الماضية
وزارة الصحة: 27 شهيدًا و69 جريحًا بينهم أطفال وسيدات ومسعفون في حصيلة غير نهائية للاعتداءات الإسرائيلية خلال الأيام الـ3 الماضية
النائب رازي الحاج لـ #هنا_بيروت: "حزب الله" لم يُلحق بلبنان إلى الخراب والدمار وحان الوقت "لنجرب خيار الدولة"
النائب رازي الحاج لـ #هنا_بيروت: "حزب الله" لم يُلحق بلبنان إلى الخراب والدمار وحان الوقت "لنجرب خيار الدولة"
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
30 o
AlJadeedTv
البقاع
29 o
AlJadeedTv
الجنوب
30 o
AlJadeedTv
الشمال
30 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
28 o
AlJadeedTv
كسروان
30 o
AlJadeedTv
متن
30 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
Language
English
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حبيبة الممثل التركي الراحل سرحات كيليتش تكشف تفاصيل ساعاته الأخيرة: اتصل بي باكيًا
حبيبة الممثل التركي الراحل سرحات كيليتش تكشف تفاصيل ساعاته الأخيرة: اتصل بي باكيًا
A-
A+

حبيبة الممثل التركي الراحل سرحات كيليتش تكشف تفاصيل ساعاته الأخيرة: اتصل بي باكيًا

فن و منوعات

2026-09-07 | 07:24
حبيبة الممثل التركي الراحل سرحات كيليتش تكشف تفاصيل ساعاته الأخيرة: اتصل بي باكيًا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حبيبة الممثل التركي الراحل سرحات كيليتش تكشف تفاصيل ساعاته الأخيرة: اتصل بي باكيًا

كشفت أوزلم إسمرغول، حبيبة الممثل التركي الراحل سرحات كيليتش، تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت وفاته، في شهادة مؤثرة ألقت الضوء على حالته الصحية والنفسية قبل العثور عليه متوفى داخل منزله في إسطنبول.

وأوضحت إسمرغول، التي ارتبطت بكيليتش عاطفيًا لمدة ثماني سنوات، أن الراحل كان من المفترض أن يبدأ تصوير أول مشاهده في مسلسل «المنظمة» يوم 3 سبتمبر عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، إلا أنه تأخر عن موعد التصوير، ما دفعها إلى الاتصال به للاطمئنان عليه.

وخلال المكالمة، أخبرها سرحات بأنه يعاني من آلام شديدة بسبب انزلاق غضروفي في الرقبة، وأنه يشعر بتعب كبير رغم تناوله الأدوية، مؤكدًا أنه سيبلغ مدير أعماله بعدم قدرته على الحضور إلى موقع التصوير.

وأضافت أوزلم أنها تواصلت معه مجددًا وانتقدت غيابه عن العمل، قبل أن يؤكد لها أن لديه عذرًا طبيًا وأنه سيحاول حل المشكلة.

وبحسب إفادتها، اتصل بها سرحات في اليوم نفسه قرابة الساعة الرابعة عصرًا وهو يبكي، وأخبرها بأن فريق العمل لم يتقبل عذره الطبي وأنه جرى استبعاده من مسلسل «المنظمة»، معربًا عن حزنه الشديد واستيائه مما حدث.

وقال لها إن آلامه لم تكن تتوقف مهما تناول من أدوية، كما طلب منها ألّا تسمح لأحد بزيارته أو رؤيته بسبب حالته النفسية الصعبة.

وأشارت إسمرغول إلى أنها حاولت دعمه عبر الاتصالات والرسائل، إلا أن استجابته أصبحت محدودة، قبل أن يصبح هاتفه مغلقًا، ما دفعها إلى التوجه إلى منزله للاطمئنان عليه.

وعند وصولها، وجدته جالسًا على الأريكة ويداه على صدره، فظنت في البداية أنه نائم، لكنها عندما أمسكت بيديه لاحظت أنهما شديدتا البرودة، لتدرك أن أمرًا خطيرًا قد حدث.

وعلى الفور اتصلت بشقيقته ثم بالطوارئ، إلا أن سرحات كيليتش كان قد فارق الحياة.

كما كشفت أوزلم أن الراحل كان مصابًا بسرطان الغدد اللمفاوية، قبل أن تودعه برسالة مؤثرة أكدت فيها أنها لو عادت إلى الحياة من جديد فستبحث عنه وتحبه مرة أخرى، واصفة إياه بأنه رفيق دربها وأكبر حب في حياتها.

 

اقرأ ايضا في فن و منوعات

هل تنجو سارة خليفة من حبل المشنقة؟ محاميها يكشف مفاجأة مدوية
07:34

هل تنجو سارة خليفة من حبل المشنقة؟ محاميها يكشف مفاجأة مدوية

دخلت قضية المنتجة المصرية سارة خليفة مرحلة جديدة بعد صدور حكم بإعدامها في القضية المتهمة فيها بتصنيع وترويج المواد المخدرة، في تطور أثار تفاعلًا واسعًا، خصوصًا مع المشاهد التي رافقت النطق بالحكم ورد فعلها داخل قفص الاتهام.

07:34

هل تنجو سارة خليفة من حبل المشنقة؟ محاميها يكشف مفاجأة مدوية

دخلت قضية المنتجة المصرية سارة خليفة مرحلة جديدة بعد صدور حكم بإعدامها في القضية المتهمة فيها بتصنيع وترويج المواد المخدرة، في تطور أثار تفاعلًا واسعًا، خصوصًا مع المشاهد التي رافقت النطق بالحكم ورد فعلها داخل قفص الاتهام.

فرحة جوليا بطرس بابنها سامر تخــ ــطف الأنظار.. رقص وتفاعل عفوي مع هيفاء وهبي
07:02

فرحة جوليا بطرس بابنها سامر تخــ ــطف الأنظار.. رقص وتفاعل عفوي مع هيفاء وهبي

تحوّل حفل زفاف سامر بو صعب، نجل الفنانة اللبنانية جوليا بطرس والنائب إلياس بو صعب، على لانا نصولي، إلى واحدة من أكثر المناسبات الفنية تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جمع عددًا من النجوم في أجواء عائلية مميزة داخل منزل عائلة بو صعب في ضهور الشوير، فيما خطفت جوليا الأنظار بفرحتها الكبيرة بابنها وتفاعلها العفوي خلال السهرة.

07:02

فرحة جوليا بطرس بابنها سامر تخــ ــطف الأنظار.. رقص وتفاعل عفوي مع هيفاء وهبي

تحوّل حفل زفاف سامر بو صعب، نجل الفنانة اللبنانية جوليا بطرس والنائب إلياس بو صعب، على لانا نصولي، إلى واحدة من أكثر المناسبات الفنية تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جمع عددًا من النجوم في أجواء عائلية مميزة داخل منزل عائلة بو صعب في ضهور الشوير، فيما خطفت جوليا الأنظار بفرحتها الكبيرة بابنها وتفاعلها العفوي خلال السهرة.

وداع مؤثر للممثل لسرحات كيليتش.. نعشه على خشبة المسرح ونجوم تركيا يشيّعونه بالدموع
06:59

وداع مؤثر للممثل لسرحات كيليتش.. نعشه على خشبة المسرح ونجوم تركيا يشيّعونه بالدموع

خيّم الحزن على الوسط الفني التركي مع توديع الممثل سرحات مصطفى كيليتش، الذي رحل عن عمر ناهز 51 عامًا، بعدما عُثر عليه متوفى داخل منزله في منطقة كاغيتهانة بمدينة إسطنبول، في واقعة لا تزال ملابساتها قيد التحقيق لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

06:59

وداع مؤثر للممثل لسرحات كيليتش.. نعشه على خشبة المسرح ونجوم تركيا يشيّعونه بالدموع

خيّم الحزن على الوسط الفني التركي مع توديع الممثل سرحات مصطفى كيليتش، الذي رحل عن عمر ناهز 51 عامًا، بعدما عُثر عليه متوفى داخل منزله في منطقة كاغيتهانة بمدينة إسطنبول، في واقعة لا تزال ملابساتها قيد التحقيق لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

اخترنا لكم
هل تنجو سارة خليفة من حبل المشنقة؟ محاميها يكشف مفاجأة مدوية
07:34
فرحة جوليا بطرس بابنها سامر تخــ ــطف الأنظار.. رقص وتفاعل عفوي مع هيفاء وهبي
07:02
وداع مؤثر للممثل لسرحات كيليتش.. نعشه على خشبة المسرح ونجوم تركيا يشيّعونه بالدموع
06:59
رامز جلال يحلق شعره بنفسه ويفاجئ جمهوره بإطلالة جديدة
06:36

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026