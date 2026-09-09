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تدهور صحة اليوتيوبر السورية سارة ملص وهي حامل! الكشف عن مرضها وزوجها زياد أبو شعر يطلب الدعاء
تدهور صحة اليوتيوبر السورية سارة ملص وهي حامل! الكشف عن مرضها وزوجها زياد أبو شعر يطلب الدعاء
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تدهور صحة اليوتيوبر السورية سارة ملص وهي حامل! الكشف عن مرضها وزوجها زياد أبو شعر يطلب الدعاء

فن و منوعات

2026-09-09 | 09:43
تدهور صحة اليوتيوبر السورية سارة ملص وهي حامل! الكشف عن مرضها وزوجها زياد أبو شعر يطلب الدعاء
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Aljadeed
تدهور صحة اليوتيوبر السورية سارة ملص وهي حامل! الكشف عن مرضها وزوجها زياد أبو شعر يطلب الدعاء

أثارت اليوتيوبر السورية سارة ملص قلق متابعيها خلال الساعات الماضية، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت دخولها إلى المستشفى، في وقت تعيش فيه فترة حملها، ما دفع جمهورها إلى التساؤل عن تطورات حالتها الصحية.

وظهر زوجها زياد أبو شعر في مقطع فيديو من داخل المستشفى، كشف خلاله تفاصيل وضعها الصحي، موضحًا أنها تتلقى العلاج اللازم تحت إشراف الفريق الطبي، وأنها خضعت لمصل خافض للحرارة عبر الوريد بعد ارتفاع حرارتها.
وأكد زياد أبو شعر أن حالة سارة مستقرة، مشددًا على أن صحتها وصحة طفلهما بخير، وأن الأمر لا يدعو إلى القلق، كما حرص على طمأنة المتابعين الذين عبّروا عن خوفهم عليها بعد انتشار خبر دخولها المستشفى.
وأشار زوجها إلى أن الأطباء يتابعون حالتها بشكل مستمر، خصوصًا بسبب حملها، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على سلامتها وسلامة الجنين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة حتى تتحسن حالتها.
وكان خبر مرض سارة ملص قد لاقى تفاعلًا واسعًا بين محبيها، الذين سارعوا إلى إرسال رسائل الدعم والتمنيات لها بالشفاء، متمنين لها ولطفلها السلامة خلال هذه المرحلة.
وتحرص سارة ملص وزوجها زياد أبو شعر على مشاركة تفاصيل من حياتهما اليومية مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانا قد أعلنا سابقًا عن حملهما وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين تابعوا مراحل هذه التجربة معهما.
هذا وكان قد شارك صانع المحتوى الشهير زياد أبو شعر متابعيه خبراً سعيداً طال انتظاره، معلناً حمل زوجته سارة ملص بطفلهما الأول، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.
واختار الثنائي توثيق هذه اللحظة المميزة من خلال مقطع فيديو رومانسي صُوّر على شاطئ البحر، ظهرا فيه معاً وسط أجواء عاطفية عبّرت عن فرحتهما ببدء فصل جديد في حياتهما.
واكتفى زياد بالتعليق على الفيديو بكلمة "الحمد لله"، إلا أن هذه العبارة القصيرة كانت كافية لإشعال موجة من التهاني والتبريكات من المتابعين وصناع المحتوى والمشاهير. وحرص عدد من المقربين على التعبير عن سعادتهم بالخبر، من بينهم لين أبو شعر، تالا أبو شعر، كريم ديب، إليان صقر وسلسبيل أبو سردانة، الذين تمنوا للثنائي الصحة والسلامة في هذه المرحلة الجديدة.
وكانت شائعات حمل سارة ملص قد انتشرت خلال الفترة الماضية بعد ظهورها في حفل "سيدرا بيوتي"، حيث أثار مظهرها حينها تكهنات الجمهور، قبل أن يحسم زياد الأمر رسمياً من خلال الفيديو الذي وضع حداً لكل التساؤلات.

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