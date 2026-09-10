أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجل عارف الطويل يدخل القفص الذهبي .. وهذه هوية العروس
نجل عارف الطويل يدخل القفص الذهبي .. وهذه هوية العروس
A-
A+

نجل عارف الطويل يدخل القفص الذهبي .. وهذه هوية العروس

فن و منوعات

2026-09-10 | 05:02
نجل عارف الطويل يدخل القفص الذهبي .. وهذه هوية العروس
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجل عارف الطويل يدخل القفص الذهبي .. وهذه هوية العروس

احتفل الفنان والمخرج السوري عارف الطويل بزفاف نجله تيم إلى أمنية، في حفل أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط أجواء عائلية مميزة جمعت أفراد العائلة وعددًا من الأصدقاء والمقربين.

وحرص عارف الطويل على مشاركة متابعيه مجموعة من اللقطات الأولى من الزفاف عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، حيث ظهر واضحًا مدى سعادته بهذه المناسبة، موجهًا رسالة شكر لكل من شارك العائلة فرحتها بالحضور أو عبر رسائل التهنئة.

وخطف العروسان الأنظار بإطلالتهما الأنيقة، إذ ارتدى تيم بدلة رسمية سوداء مع ربطة عنق "بابيون"، فيما اختارت العروس فستان زفاف أبيض بتصميم منفوش وطرحة طويلة، وظهرا معًا في عدد من الصور التي التقطت على درج أحد الفنادق في الإمارات.

ولفت عارف الطويل في تعليقه على الصور إلى الطابع العربي الجامع للمناسبة، موضحًا أن العريس سوري، فيما تنحدر العروس من مصر، بينما احتضنت الإمارات حفل الزفاف، في مشهد عائلي جمع أكثر من بلد عربي في مناسبة واحدة.

كما وجه الطويل شكره لكل من حضر وشاركهم هذه اللحظة، وكذلك لكل من لم يتمكن من التواجد وأرسل تهنئته، متمنيًا أن تبقى الأفراح حاضرة في بيوت الجميع.

وسرعان ما حصدت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور وعدد من زملاء عارف الطويل في الوسط الفني، الذين سارعوا إلى تهنئة العروسين وتمنوا لهما حياة مليئة بالمحبة والاستقرار والسعادة.

ويعرف عارف الطويل كأحد الأسماء التي خاضت تجارب متعددة في الدراما السورية، بين التمثيل والإخراج، قبل أن يتوسع حضوره في العمل خلف الكاميرا.

وعلى الصعيد العائلي، يفضل الطويل إبقاء تفاصيل أسرته بعيدة نسبيًا عن الأضواء، وهو أب لثلاثة أبناء هم رام وتيم وتالا، فيما دخل اثنان منهم لاحقًا إلى المجال الفني وشاركا في مشاريع مرتبطة بالمونتاج والإخراج التنفيذي، في امتداد واضح للمسيرة الفنية داخل العائلة.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

نادين نسيب نجيم مكرمة في مصر و قصي خولي بلقطة عفوية معها
06:08

نادين نسيب نجيم مكرمة في مصر و قصي خولي بلقطة عفوية معها

احتفت القاهرة بنجوم الدراما والإعلام خلال حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته السابعة عشرة، وسط حضور واسع لنخبة من أبرز الأسماء التي تركت بصمتها على الشاشات العربية خلال الموسم الدرامي لعام 2026.

06:08

نادين نسيب نجيم مكرمة في مصر و قصي خولي بلقطة عفوية معها

احتفت القاهرة بنجوم الدراما والإعلام خلال حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته السابعة عشرة، وسط حضور واسع لنخبة من أبرز الأسماء التي تركت بصمتها على الشاشات العربية خلال الموسم الدرامي لعام 2026.

وفاة ملكة جمال النمسا لوسيا سيسيتش عن عمر 22 عامًا
05:03

وفاة ملكة جمال النمسا لوسيا سيسيتش عن عمر 22 عامًا

خيّم الحزن على عالم مسابقات الجمال في النمسا بعد الإعلان عن وفاة ملكة جمال النمسا لوسيا سيسيتش عن عمر ناهز 22 عامًا، في رحيل مفاجئ أثار صدمة واسعة بين عائلتها وأصدقائها وزملائها، ودفع كثيرين إلى استذكار رحلتها الطويلة مع المرض والشجاعة التي أظهرتها في مواجهته.

05:03

وفاة ملكة جمال النمسا لوسيا سيسيتش عن عمر 22 عامًا

خيّم الحزن على عالم مسابقات الجمال في النمسا بعد الإعلان عن وفاة ملكة جمال النمسا لوسيا سيسيتش عن عمر ناهز 22 عامًا، في رحيل مفاجئ أثار صدمة واسعة بين عائلتها وأصدقائها وزملائها، ودفع كثيرين إلى استذكار رحلتها الطويلة مع المرض والشجاعة التي أظهرتها في مواجهته.

وعكة صحية تبعد محمد فضل شاكر عن جمهوره في الكويت
04:56

وعكة صحية تبعد محمد فضل شاكر عن جمهوره في الكويت

أعلن الفنان الشاب محمد فضل شاكر تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر إحياؤه في الكويت مساء الخميس، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة منعته من الصعود إلى المسرح ولقاء جمهوره.

04:56

وعكة صحية تبعد محمد فضل شاكر عن جمهوره في الكويت

أعلن الفنان الشاب محمد فضل شاكر تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر إحياؤه في الكويت مساء الخميس، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة منعته من الصعود إلى المسرح ولقاء جمهوره.

اخترنا لكم
نادين نسيب نجيم مكرمة في مصر و قصي خولي بلقطة عفوية معها
06:08
وفاة ملكة جمال النمسا لوسيا سيسيتش عن عمر 22 عامًا
05:03
وعكة صحية تبعد محمد فضل شاكر عن جمهوره في الكويت
04:56
شيري عادل تنجو من حادث سير في طريقها إلى الغردقة
04:52

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026