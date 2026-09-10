نجل عارف الطويل يدخل القفص الذهبي .. وهذه هوية العروس

وحرص عارف على مشاركة متابعيه مجموعة من اللقطات الأولى من الزفاف عبر حسابه الرسمي على " "، حيث ظهر واضحًا مدى سعادته بهذه المناسبة، موجهًا رسالة شكر لكل من شارك العائلة فرحتها بالحضور أو عبر رسائل التهنئة.

وخطف العروسان الأنظار بإطلالتهما الأنيقة، إذ ارتدى تيم بدلة رسمية سوداء مع ربطة عنق "بابيون"، فيما اختارت العروس فستان زفاف أبيض بتصميم منفوش وطرحة طويلة، وظهرا معًا في عدد من الصور التي التقطت على درج أحد الفنادق في .

ولفت عارف الطويل في تعليقه على الصور إلى الطابع الجامع للمناسبة، موضحًا أن العريس سوري، فيما تنحدر العروس من مصر، بينما احتضنت الإمارات حفل الزفاف، في عائلي جمع أكثر من بلد في مناسبة واحدة.

كما وجه الطويل شكره لكل من حضر وشاركهم هذه اللحظة، وكذلك لكل من لم يتمكن من التواجد وأرسل تهنئته، متمنيًا أن تبقى الأفراح حاضرة في بيوت الجميع.

وسرعان ما حصدت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور وعدد من زملاء عارف الطويل في الوسط الفني، الذين سارعوا إلى تهنئة العروسين وتمنوا لهما حياة مليئة بالمحبة والاستقرار والسعادة.

ويعرف عارف الطويل كأحد الأسماء التي خاضت تجارب متعددة في الدراما ، بين التمثيل والإخراج، قبل أن يتوسع حضوره في العمل خلف الكاميرا.

وعلى الصعيد العائلي، يفضل الطويل إبقاء تفاصيل أسرته بعيدة نسبيًا عن الأضواء، وهو أب لثلاثة أبناء هم رام وتيم وتالا، فيما دخل اثنان منهم لاحقًا إلى المجال الفني وشاركا في مشاريع مرتبطة بالمونتاج والإخراج التنفيذي، في امتداد واضح للمسيرة الفنية داخل العائلة.