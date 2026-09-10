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وعكة صحية تبعد محمد فضل شاكر عن جمهوره في الكويت
وعكة صحية تبعد محمد فضل شاكر عن جمهوره في الكويت
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وعكة صحية تبعد محمد فضل شاكر عن جمهوره في الكويت

فن و منوعات

2026-09-10 | 04:56
وعكة صحية تبعد محمد فضل شاكر عن جمهوره في الكويت
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Aljadeed
وعكة صحية تبعد محمد فضل شاكر عن جمهوره في الكويت

أعلن الفنان الشاب محمد فضل شاكر تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر إحياؤه في الكويت مساء الخميس، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة منعته من الصعود إلى المسرح ولقاء جمهوره.

وحرص محمد فضل شاكر على توجيه رسالة مباشرة إلى الجمهور الكويتي عبر مقطع فيديو نشره من خلال خاصية القصص القصيرة على حسابه في "إنستغرام"، بدا فيه متأثرًا بحالته الصحية، مقدمًا اعتذاره لكل من حجز تذكرة لحضور الحفل.

وقال في رسالته: "أهل الكويت سامحوني، أنا بعتذر لكم، كل حد حجز تيكت أنا آسف، بس تعبان ومضطر أجل الحفل"، مؤكدًا أن قرار التأجيل جاء نتيجة وضعه الصحي وعدم قدرته على تقديم الحفل بالشكل الذي يليق بالجمهور.

ورغم الوعكة، لم يفقد محمد فضل شاكر حسه الفكاهي، إذ حاول التخفيف من وقع الخبر على متابعيه من خلال مزحة أطلقها عن الفنان وائل جسار، وقال ضاحكًا: "سامحوني، وائل جسار هو اللي عداني"، في تعليق لاقى تفاعلًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، أعلنت الجهة المنظمة للحفل فتح باب استرجاع قيمة التذاكر أمام الجمهور الراغب بذلك، داعية حاملي التذاكر إلى التواصل معها للاطلاع على الإجراءات المتعلقة بعملية الاسترداد.

ويأتي تأجيل الحفل بعد فترة من النشاط الفني لمحمد فضل شاكر، إذ كان قد شارك في يوليو الماضي في حفل جماهيري على المسرح الروماني في الساحل الشمالي، بمشاركة الفنان الشامي شاكر.

وشهد الحفل حينها حضورًا جماهيريًا لافتًا، حيث قدم الثنائي مجموعة من أبرز أعمالهما وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي حضر إلى موقع الحفل قبل ساعات من انطلاقه.

 

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