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تطورات جديدة في أزمة حسام حسن وزوجته.. دان آدم تلجأ إلى القضاء: &quot;أريد حريتي&quot;
تطورات جديدة في أزمة حسام حسن وزوجته.. دان آدم تلجأ إلى القضاء: "أريد حريتي"
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تطورات جديدة في أزمة حسام حسن وزوجته.. دان آدم تلجأ إلى القضاء: "أريد حريتي"

فن و منوعات

2026-09-11 | 03:57
تطورات جديدة في أزمة حسام حسن وزوجته.. دان آدم تلجأ إلى القضاء: "أريد حريتي"
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Aljadeed
تطورات جديدة في أزمة حسام حسن وزوجته.. دان آدم تلجأ إلى القضاء: "أريد حريتي"

دخلت أزمة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وزوجته دان آدم فصلًا جديدًا، بعدما أعلنت الأخيرة عزمها اللجوء إلى القضاء لإنهاء زواجهما، إثر فشل محاولاتها، وفق قولها، في الوصول إلى انفصال ودي.

وكشفت دان آدم قرارها عبر رسالة نشرتها على حسابها الشخصي في «فيسبوك»، مؤكدةً أنها كانت تتمنى إنهاء العلاقة بعيدًا عن ساحات المحاكم، حفاظًا على أبنائهما وتجنبًا لتصعيد الخلافات.

وكتبت: «طلبت أن تكون النهاية بالود من أجل أولادي، وكل مرة أواجه الشر»، قبل أن تضيف: «لأول مرة في زواجي سأضطر للجوء إلى المحاكم لأخذ حريتي».


ويأتي هذا التطور بعدما شهدت علاقة الطرفين خلال الفترة الماضية سلسلة من الأزمات التي أعادت حياتهما الشخصية إلى دائرة الضوء، ولا سيما عقب المشاجرة التي وقعت في الساحل الشمالي خلال أغسطس الماضي، وارتبطت بدان آدم وهويدا الغرباوي، الزوجة السابقة لحسام حسن، وعدد من أفراد الأسرة.

وقدمت الأطراف حينها روايات مختلفة عن ملابسات الواقعة، قبل أن ينتهي الخلاف بالتصالح والتنازل، وفق ما أوردته تقارير صحفية.

وكانت تقارير حديثة قد أشارت إلى توصل حسام حسن ودان آدم إلى اتفاق مبدئي على إنهاء زواجهما مع الحفاظ على الاحترام المتبادل، خصوصًا في ظل وجود طفلين بينهما، إلا أن إجراءات الانفصال لم تكتمل رسميًا.

يُذكر أن علاقة الثنائي بدأت بعد تعارفهما في مارينا عام 2015، قبل أن يتزوجا وينجبا طفلين. كما سبق أن مرا بفترة انفصال قصيرة عام 2022، ثم عادا إلى حياتهما الزوجية، قبل تجدد الخلافات ووصولها حاليًا إلى المسار القضائي.

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