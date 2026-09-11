تطورات جديدة في أزمة حسام حسن وزوجته.. دان آدم تلجأ إلى القضاء: "أريد حريتي"

وكشفت دان آدم قرارها عبر رسالة نشرتها على حسابها الشخصي في «فيسبوك»، مؤكدةً أنها كانت تتمنى إنهاء العلاقة بعيدًا عن ساحات المحاكم، حفاظًا على أبنائهما وتجنبًا لتصعيد الخلافات.



وكتبت: «طلبت أن تكون النهاية بالود من أجل أولادي، وكل مرة أواجه الشر»، قبل أن تضيف: «لأول مرة في زواجي سأضطر للجوء إلى المحاكم لأخذ حريتي».

ويأتي هذا التطور بعدما شهدت علاقة الطرفين خلال الفترة الماضية سلسلة من الأزمات التي أعادت حياتهما الشخصية إلى دائرة الضوء، ولا سيما عقب المشاجرة التي وقعت في خلال الماضي، وارتبطت بدان آدم وهويدا الغرباوي، الزوجة السابقة لحسام حسن، وعدد من أفراد الأسرة.وقدمت الأطراف حينها روايات مختلفة عن ملابسات الواقعة، قبل أن ينتهي الخلاف بالتصالح والتنازل، وفق ما أوردته تقارير صحفية.وكانت تقارير حديثة قد أشارت إلى توصل حسام حسن ودان آدم إلى اتفاق مبدئي على إنهاء زواجهما مع الحفاظ على الاحترام المتبادل، خصوصًا في ظل وجود طفلين بينهما، إلا أن إجراءات الانفصال لم تكتمل رسميًا.يُذكر أن علاقة بدأت بعد تعارفهما في عام 2015، قبل أن يتزوجا وينجبا طفلين. كما سبق أن مرا بفترة انفصال قصيرة عام 2022، ثم عادا إلى حياتهما الزوجية، قبل تجدد الخلافات ووصولها حاليًا إلى المسار القضائي.