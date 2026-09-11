«عييت بسببكم».. ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكري وتوجّه رسالة غاضبة إلى من ظلموها

استعادت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ذكرى قديمة جمعتها بالفنان نادر الأتات، بعدما عثرت في أرشيف صورها على لقطة ظهر فيها الأخير وهو يحمل ابنها كريستيانو عندما كان طفلًا.



