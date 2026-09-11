«عييت بسببكم».. ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكري وتوجّه رسالة غاضبة إلى من ظلموها

وربطت ريهام إعلان مرضها بما تعرضت له، وفق قولها، من ضغوط وأزمات متلاحقة على المستويين الشخصي والمهني، موجّهةً رسالة قاسية إلى أشخاص اتهمتهم بإيذائها وقطع مصدر رزقها ونشر معلومات باطلة عنها.
وكتبت: «لأي حد ضايقني في يوم من الأيام، أو أي حد وقفني عن شغلي وقطع رزقي، أو أي حد ظلمني وكتب عني حرف بالباطل.. ارتاح، أنا عييت خلاص وعييت بسببكم».
وتحدثت الإعلامية المصرية عن لحظات من القهر والظلم عاشتها خلال السنوات الماضية، مشيرةً إلى أنها وجدت نفسها في خلافات وصراعات لم تعرف أسبابها، معتبرةً أن نجاحها وعطاءها كانا سببًا في استهدافها.
وأضافت: «شكرًا على كل لحظة ظلم وقهرة أنا حسيت بيها، شكرًا على كل لحظة كنت داخلة فيها حرب مع حد من غير سبب، وكل ذنبي النجاح والعطاء اللي مالوش حدود للناس كلها.. جالي سكر خلاص».
واختتمت ريهام سعيد رسالتها بالدعاء على كل من تسبب لها بالأذى، قائلةً: «حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد عاداني من دون سبب أو أذاني»، وسط تفاعل واسع من متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء وتجاوز هذه الأزمة الصحية.
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