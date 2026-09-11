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بعد نجاتها من حادث سير.. اول ظهور لـ شيري عادل تظهر في مهرجان الغردقة
بعد نجاتها من حادث سير.. اول ظهور لـ شيري عادل تظهر في مهرجان الغردقة
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بعد نجاتها من حادث سير.. اول ظهور لـ شيري عادل تظهر في مهرجان الغردقة

فن و منوعات

2026-09-11 | 05:07
بعد نجاتها من حادث سير.. اول ظهور لـ شيري عادل تظهر في مهرجان الغردقة
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Aljadeed
بعد نجاتها من حادث سير.. اول ظهور لـ شيري عادل تظهر في مهرجان الغردقة

حرصت الفنانة المصرية شيري عادل على حضور حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، رغم تعرضها لحادث سير قبل وصولها إلى المدينة بساعات.

وشكل ظهور شيري عادل مفاجأة للحضور، إذ صعدت إلى المسرح لتسلّم تكريمها وطمأنت الجمهور إلى حالتها الصحية، مؤكدة أنها بخير، وقالت: «أنا زي الفل».

وكانت شيري قد تعرضت لحادث سير في منطقة رأس غارب، أثناء توجهها إلى مدينة الغردقة للمشاركة في فعاليات المهرجان، الذي كان مقررًا أن يكرّمها تقديرًا لمسيرتها الفنية.

ووصلت دورية من الشرطة إلى موقع الحادث، حيث اتُّخذت الإجراءات اللازمة وجرى الاطمئنان إلى سلامة الفنانة، قبل أن تستكمل طريقها وتحضر حفل الافتتاح.

وعقب الحادث، نشرت شيري رسالة عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك» طمأنت من خلالها جمهورها، وكتبت: «قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله أنا بخير، شكرًا لكل الناس اللي بتحاول تكلمني وتطمن عليا».

كما وجهت الشكر إلى مديرية أمن البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر ورجال الشرطة والقائمين على تأمين الطريق، تقديرًا لسرعة استجابتهم وتأمين موقع الحادث، إلى جانب توفير الحماية لها حتى وصولها إلى المهرجان.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم إلهام شاهين، وبيومي فؤاد، ونسرين طافش، ودنيا عبد العزيز، وميرنا وليد، بالإضافة إلى السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان.

وتتضمن الدورة الرابعة عدة مسابقات سينمائية، أبرزها المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، التي يشارك فيها تسعة أفلام من دول عربية وأجنبية.

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