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&quot;عقبال ما تحمل ابنك&quot; .. صورة قديمة تجمع نادر الأتات بابن سيرين عبد النور تشعل التفاعل!
"عقبال ما تحمل ابنك" .. صورة قديمة تجمع نادر الأتات بابن سيرين عبد النور تشعل التفاعل!
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"عقبال ما تحمل ابنك" .. صورة قديمة تجمع نادر الأتات بابن سيرين عبد النور تشعل التفاعل!

فن و منوعات

2026-09-11 | 05:30
"عقبال ما تحمل ابنك" .. صورة قديمة تجمع نادر الأتات بابن سيرين عبد النور تشعل التفاعل!
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Aljadeed
"عقبال ما تحمل ابنك" .. صورة قديمة تجمع نادر الأتات بابن سيرين عبد النور تشعل التفاعل!

استعادت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ذكرى قديمة جمعتها بالفنان نادر الأتات، بعدما عثرت في أرشيف صورها على لقطة ظهر فيها الأخير وهو يحمل ابنها كريستيانو عندما كان طفلًا.

ونشرت سيرين الصورة عبر حسابها على «إنستغرام»، وأرفقتها بتعليق عفوي وجهته إلى نادر وزوجته جنى، كتبت فيه: «رجعت بالأرشيف لقيت صورتك إنت وحامل ابني كريستيانو.. عقبال ما نزّل صورة حاملة ابنك أو بنتك إنت وجنى القمر، صديقي».

ولاقى المنشور تفاعلًا بين المتابعين، لا سيما أنه حمل أمنية لطيفة من سيرين بأن يرزق نادر الأتات وزوجته بطفل، فتشارك بدورها صورة تجمعها به.

وسارع نادر إلى الرد بكلمات مليئة بالمحبة، معبرًا عن إعجابه بكريستيانو بعدما كبر، وكتب: «يقبرني الله اللي خلقه، صار أحلى وأهضم شاب صغير. الله يحميلك ياه هو وأخته، وتضلوا فوق راسهن وتفرحوا فيهن إنت وفريد، يا حبيبة قلبي وأختي سيرونا الغالية».

وعكس تبادل التعليقات علاقة الصداقة القوية التي تجمع سيرين ونادر، إذ حرصت الفنانة اللبنانية قبل فترة قصيرة على حضور حفل زفافه من جنى، وخطفت الأنظار بإطلالتها وتفاعلها مع أجواء المناسبة.

وكان نادر الأتات قد احتفل بزفافه وسط حضور عائلته وأصدقائه وعدد من نجوم الفن، من بينهم سيرين عبد النور، التي شاركته فرحته قبل أن تستعيد معه اليوم واحدة من الذكريات القديمة.

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