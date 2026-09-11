ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكري برسالة مؤثرة: "عييت بسببكوا"

ونشرت صورة من نتائج فحوصاتها الطبية، معلنة إصابتها بالسكري، قبل أن تكتب رسالة تحدثت فيها عن الضغوط والأزمات التي مرت بها على المستوى الشخصي والمهني.

وقالت في منشورها: "لأي حد دايقني في يوم من الأيام، أو أي حد وقفني عن شغلي وقطع رزقي، أو أي حد ظلمني وكتب عني حرف بالباطل، ارتاح أنا عييت خلاص وعييت بسببكوا".

وتحدثت الإعلامية عن فترات وصفتها بالقاسية، مشيرة إلى أنها واجهت خلافات وحروباً مع أشخاص، مؤكدة أنها شعرت بالظلم رغم ما قدمته من نجاح وعطاء خلال مسيرتها.

وأضافت: "شكرًا على كل لحظة ظلم وقهرة أنا حسيت بيها، شكرًا على كل لحظة كنت داخلة فيها حرب مع حد من غير سبب"، قبل أن تربط بين تلك التجارب وما تمر به حالياً من أزمة صحية.

وختمت ريهام رسالتها بالدعاء على من اعتبرت أنهم أساؤوا إليها أو تسببوا لها بالأذى، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد عاداني من دون سبب أو أذاني".

ويأتي إعلان ريهام سعيد عن إصابتها بالسكري شهدت خلالها العديد من الأزمات والجدل الإعلامي، إضافة إلى تجارب شخصية ومهنية تحدثت عنها سابقاً أمام جمهورها.