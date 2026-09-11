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ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكري برسالة مؤثرة: &quot;عييت بسببكوا&quot;
ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكري برسالة مؤثرة: "عييت بسببكوا"
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ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكري برسالة مؤثرة: "عييت بسببكوا"

فن و منوعات

2026-09-11 | 08:04
ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكري برسالة مؤثرة: "عييت بسببكوا"
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Aljadeed
ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكري برسالة مؤثرة: "عييت بسببكوا"

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد إصابتها بمرض السكري، بعدما شاركت متابعيها نتيجة تحاليلها الطبية عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، كاشفة عن مرورها بمرحلة صحية صعبة بالتزامن مع رسالة وجهتها إلى أشخاص اتهمتهم بالتسبب لها بالأذى خلال السنوات الماضية.

ونشرت ريهام سعيد صورة من نتائج فحوصاتها الطبية، معلنة إصابتها بالسكري، قبل أن تكتب رسالة تحدثت فيها عن الضغوط والأزمات التي مرت بها على المستوى الشخصي والمهني.

وقالت في منشورها: "لأي حد دايقني في يوم من الأيام، أو أي حد وقفني عن شغلي وقطع رزقي، أو أي حد ظلمني وكتب عني حرف بالباطل، ارتاح أنا عييت خلاص وعييت بسببكوا".

وتحدثت الإعلامية عن فترات وصفتها بالقاسية، مشيرة إلى أنها واجهت خلافات وحروباً مع أشخاص، مؤكدة أنها شعرت بالظلم رغم ما قدمته من نجاح وعطاء خلال مسيرتها.

وأضافت: "شكرًا على كل لحظة ظلم وقهرة أنا حسيت بيها، شكرًا على كل لحظة كنت داخلة فيها حرب مع حد من غير سبب"، قبل أن تربط بين تلك التجارب وما تمر به حالياً من أزمة صحية.

وختمت ريهام سعيد رسالتها بالدعاء على من اعتبرت أنهم أساؤوا إليها أو تسببوا لها بالأذى، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد عاداني من دون سبب أو أذاني".

ويأتي إعلان ريهام سعيد عن إصابتها بالسكري بعد سنوات شهدت خلالها العديد من الأزمات والجدل الإعلامي، إضافة إلى تجارب شخصية ومهنية تحدثت عنها سابقاً أمام جمهورها.

 

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