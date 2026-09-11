تهديد بالسلاح في وضح النهار.. نجمة "أنت اطرق بابي" تتعرض لموقف مرعب في إسطنبول

وبحسب التقارير، وقع الحادث في شارع قطر بمنطقة ساريير، حيث كانت دونغل وصديقها داخل سيارتهما عندما نشب خلاف مع سائق آخر بسبب أحقية المرور.

وسرعان ما تحولت المشادة الكلامية إلى مواجهة خطيرة، بعدما أوقف السائق مركبته ، وترجل منها متجهاً نحو سيارة الممثلة وصديقها بحالة غضب.

وأظهرت مشاهد وثقتها كاميرا هاتف محمول لحظات قيام السائق بإخراج سلاح من حزامه وتصويبه باتجاه السيارة، قبل أن يطلق تهديدات بحق الموجودين داخلها، ما تسبب بحالة من الهلع والخوف.

وبعد إبلاغ الشرطة، تمكنت الفرق الأمنية من تحديد هوية السائق وتوقيفه خلال وقت قصير، حيث خضع للتحقيق في مركز الشرطة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أُحيل المشتبه به إلى ، الذي أصدر قراراً بتوقيفه وإيداعه السجن.

وأثار الحادث تفاعلاً واسعاً، خصوصاً أنه طال وجهاً معروفاً في الدراما التركية، وسلط الضوء مجدداً على خطورة تحوّل الخلافات اليومية في الشوارع إلى مواجهات تهدد حياة الأشخاص.