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تهديد بالسلاح في وضح النهار.. نجمة &quot;أنت اطرق بابي&quot; تتعرض لموقف مرعب في إسطنبول
تهديد بالسلاح في وضح النهار.. نجمة "أنت اطرق بابي" تتعرض لموقف مرعب في إسطنبول
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تهديد بالسلاح في وضح النهار.. نجمة "أنت اطرق بابي" تتعرض لموقف مرعب في إسطنبول

فن و منوعات

2026-09-11 | 08:06
تهديد بالسلاح في وضح النهار.. نجمة "أنت اطرق بابي" تتعرض لموقف مرعب في إسطنبول
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Aljadeed
تهديد بالسلاح في وضح النهار.. نجمة "أنت اطرق بابي" تتعرض لموقف مرعب في إسطنبول

عاشت الممثلة التركية ميليسا دونغل، المعروفة بأدوارها في مسلسلي "أنت اطرق بابي" و"حب منطق انتقام"، لحظات من الخوف بعدما تعرضت لموقف خطير برفقة صديقها محمد فاتح ساروهان في أحد شوارع إسطنبول.

وبحسب التقارير، وقع الحادث في شارع قطر بمنطقة ساريير، حيث كانت دونغل وصديقها داخل سيارتهما عندما نشب خلاف مع سائق آخر بسبب أحقية المرور.

وسرعان ما تحولت المشادة الكلامية إلى مواجهة خطيرة، بعدما أوقف السائق مركبته وسط الطريق، وترجل منها متجهاً نحو سيارة الممثلة التركية وصديقها بحالة غضب.

وأظهرت مشاهد وثقتها كاميرا هاتف محمول لحظات قيام السائق بإخراج سلاح من حزامه وتصويبه باتجاه السيارة، قبل أن يطلق تهديدات بحق الموجودين داخلها، ما تسبب بحالة من الهلع والخوف.

وبعد إبلاغ الشرطة، تمكنت الفرق الأمنية من تحديد هوية السائق وتوقيفه خلال وقت قصير، حيث خضع للتحقيق في مركز الشرطة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أُحيل المشتبه به إلى القضاء، الذي أصدر قراراً بتوقيفه وإيداعه السجن.

وأثار الحادث تفاعلاً واسعاً، خصوصاً أنه طال وجهاً معروفاً في الدراما التركية، وسلط الضوء مجدداً على خطورة تحوّل الخلافات اليومية في الشوارع إلى مواجهات تهدد حياة الأشخاص.

 

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