نجم "ذا فويس كيدز" زين عبيد يحتفل بخطوبته

الفنان الشاب ، نجم الموسم الأول من برنامج " كيدز"، بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وسط أجواء عائلية هادئة وبعيدة عن الأضواء.



وتفاعل الجمهور مع صور الخطوبة، مستعيدين إطلالات زين خلال مشاركته في البرنامج قبل سنوات، حيث لاحظ المتابعون التغيّر الكبير في شكله بعد أن خسر وزناً ملحوظاً مقارنة بظهوره الأول على الشاشة.



وكان قد حقق شهرة بعد مشاركته في النسخة الأولى من المخصص للأطفال، إذ لفت الأنظار بصوته المميز وحضوره العفوي وخفة ظله، وتمكن من الوصول إلى المراحل النهائية ضمن فريق الفنانة .



ومنذ ظهوره في البرنامج، حافظ زين على حضوره الفني، فيما شكّلت خطوبته الجديدة محطة شخصية لاقت اهتمام جمهوره الذي تابع مسيرته منذ بداياته.

