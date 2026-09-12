نجم "ذا فويس كيدز" زين عبيد يحتفل بخطوبته

وتفاعل الجمهور مع صور الخطوبة، مستعيدين إطلالات زين خلال مشاركته في البرنامج قبل سنوات، حيث لاحظ المتابعون التغيّر الكبير في شكله بعد أن خسر وزناً ملحوظاً مقارنة بظهوره الأول على الشاشة.
وكان زين عبيد
قد حقق شهرة واسعة
بعد مشاركته في النسخة الأولى من برنامج المواهب
المخصص للأطفال، إذ لفت الأنظار بصوته المميز وحضوره العفوي وخفة ظله، وتمكن من الوصول إلى المراحل النهائية ضمن فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم
.
ومنذ ظهوره في البرنامج، حافظ زين على حضوره الفني، فيما شكّلت خطوبته الجديدة محطة شخصية لاقت اهتمام جمهوره الذي تابع مسيرته منذ بداياته.