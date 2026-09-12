حساب مزيف يورّط محمود عبد المغني.. والفنان يحذر زملاءه وجمهوره

وطالب عبد المغني جمهوره ومتابعيه بالإبلاغ عن الحساب المزيف، مؤكداً أن صفحته الحقيقية موثقة، وأن انتحال شخصيته قد يؤدي إلى مواقف أو أضرار لا يمكن توقعها.وكتب الفنان عبر حسابه الرسمي على " ": "جماعة بعد إذنكم ليا طلب، في أكاونت ظهر فجأة بيتكلم إنه أنا، وللأسف كل زمايلي الممثلين انخدعوا فيه وعاملين فولو وكومنتات فاكرينه أنا".وأضاف: "هسيبلكم اللينك بتاعه، كلكم تعملوا ريبورتات إنه مش حقيقي، لأن أكاونتي الحقيقي أصلاً موثق، الله أعلم إيه المواقف الصعبة أو اللي ممكن تحصل منه".ويأتي تحذير بعد انتشار الحساب المزيف بين عدد من المتابعين، وسط مخاوف من استخدامه في نشر تصريحات أو التواصل مع الآخرين باسمه.وكان الفنان قد شارك جمهوره مؤخراً صورة عفوية من داخل منزله، ظهر خلالها إلى جانب "حلة محشي"، في أول ظهور له بعد موجة الدعم التي تلقاها من زملائه الفنانين، وعلّق قائلاً: "الطباخ الشاطر كله بيحلف بخلطته".