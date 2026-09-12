جهاد عبدو يلتقي جورج كلوني في فرنسا.. ماذا دار بينهما عن سوريا؟

وشارك جهاد عبدو عبر حسابه على " " صورًا من اللقاء، معربًا عن سعادته بالحوار الذي جمعه بكلوني، ومشيرًا إلى اهتمام النجم الأميركي بسوريا وأوضاعها، إضافة إلى تقديره لمسيرته الفنية ومواقفه الإنسانية.

وكتب عبدو تعليقًا على الصور: "كان من أبهى اللقاءات في هذه القمة اللقاء والحديث الشيق مع الفنان "، مؤكدًا أمله باستمرار الحوار الذي بدأ بينهما، ومشددًا على أن "لديها الكثير لتقوله".

وجاء اللقاء خلال مشاركة عبدو بصفته مدير عام للسينما في فعاليات قمة لوميير التي أقيمت في مدينة سان بول دو فونس ، بمشاركة أكثر من 200 شخصية من نحو 60 دولة، بينهم صناع أفلام ومسؤولون وممثلون عن قطاعات السينما والتكنولوجيا.

وناقشت القمة مستقبل صناعة الصورة المتحركة، وتأثير على السينما، وحقوق المبدعين، إلى جانب سبل تطوير الإنتاج وتعزيز التعاون الدولي، كما أعلنت عن مبادرات لدعم القطاع السينمائي عالميًا.