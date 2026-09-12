جهاد عبدو يلتقي جورج كلوني في فرنسا.. ماذا دار بينهما عن سوريا؟

وشارك جهاد عبدو عبر حسابه على "إنستغرام" صورًا من اللقاء، معربًا عن سعادته بالحوار الذي جمعه بكلوني، ومشيرًا إلى اهتمام النجم الأميركي بسوريا وأوضاعها، إضافة إلى تقديره لمسيرته الفنية ومواقفه الإنسانية.
وكتب عبدو تعليقًا على الصور: "كان من أبهى اللقاءات في هذه القمة اللقاء والحديث الشيق مع الفنان القدير جورج كلوني"، مؤكدًا أمله باستمرار الحوار الذي بدأ بينهما، ومشددًا على أن سوريا "لديها الكثير لتقوله".
وجاء اللقاء خلال مشاركة عبدو بصفته مدير عام المؤسسة العامة للسينما في فعاليات قمة لوميير التي أقيمت في مدينة سان بول دو فونس الفرنسية، بمشاركة أكثر من 200 شخصية من نحو 60 دولة، بينهم صناع أفلام ومسؤولون وممثلون عن قطاعات السينما والتكنولوجيا.
وناقشت القمة مستقبل صناعة الصورة المتحركة، وتأثير الذكاء الاصطناعي على السينما، وحقوق المبدعين، إلى جانب سبل تطوير الإنتاج وتعزيز التعاون الدولي، كما أعلنت عن مبادرات لدعم القطاع السينمائي عالميًا.
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