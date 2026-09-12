دموع وحنين في كواليس أغنية أصالة الجديدة قبل عودتها إلى دمشق بعد سنوات الغياب

وشاركت شام الذهبي، ابنة ، كواليس تسجيل الأغنية عبر حسابها على " "، موثقة لحظات عائلية مؤثرة جمعت والدتها بفريق العمل داخل الاستوديو، وسط أجواء طغى عليها التأثر والمحبة.

وظهرت أصالة برفقة شام وعدد من أفراد العائلة والمقربين، إلى جانب ملحن العمل أمجد جمعة وفريقه، خلال التحضيرات النهائية للأغنية، فيما عبّرت شام عن تأثرها بالعمل قائلة: "ما في أحلى من رسالة حب بأغنية.. شو بتأثر وشو بتعيش".

وتأتي الأغنية بالتزامن مع استعداد أصالة لإحياء حفل "عودة الأصالة" في صالة الفيحاء بدمشق يوم 17 أيلول 2026، في أول لقاء فني كبير لها مع جمهورها السوري من الغياب.

وتحمل أغنية "أصالة" طابعًا وجدانيًا، إذ تستعيد فيها الفنانة علاقتها بوطنها ودمشق، من خلال كلمات تتحدث عن الحنين والجذور والعودة، في عمل من كلمات وألحان أمجد جمعة، وتوزيع جنيد، وإخراج بيتر رمسيس.

ويُعد هذا العمل تجربة خاصة لشام الذهبي، بعدما خاضت للمرة الأولى تجربة إنتاج أغنية لوالدتها، في تعاون عائلي وصفته أصالة بأنه يحمل مكانة خاصة في قلبها.