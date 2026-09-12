رحمة رياض ونادين نسيب نجيم تخطفان الأنظار من كواليس مهرجان الفضائيات العربية.. "حلوين مو؟"

وشاركت رحمة رياض متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من أجواء اللقاء مع نادين، وظهرتا وهما تستمتعان باللحظات خلف الكواليس وسط أجواء مليئة بالضحك والعفوية.
وأرفقت رحمة الصور والفيديوهات بتعليق طريف كتبت فيه: «Glam & giggles.. حلوين مو؟»، في إشارة إلى الإطلالتين المميزتين والأجواء المرحة التي جمعتهما.
وتفاعل المتابعون مع ظهور الثنائي، مشيدين بالانسجام بين رحمة ونادين وباللقطات العفوية التي حملت طابعًا بعيدًا عن الرسميات المعتادة في المهرجانات الفنية.
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تمت مشاركة منشور بواسطة Rahma Riad | رحمة رياض (@rahmariadh)
تمت مشاركة منشور بواسطة Rahma Riad | رحمة رياض (@rahmariadh)
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