رحمة رياض ونادين نسيب نجيم تخطفان الأنظار من كواليس مهرجان الفضائيات العربية.. "حلوين مو؟"

وشاركت متابعيها عبر حساباتها على لقطات من أجواء اللقاء مع نادين، وظهرتا وهما تستمتعان باللحظات خلف الكواليس وسط أجواء مليئة بالضحك والعفوية.

وأرفقت رحمة الصور والفيديوهات بتعليق كتبت فيه: «Glam & giggles.. حلوين مو؟»، في إشارة إلى الإطلالتين المميزتين والأجواء المرحة التي جمعتهما.

وتفاعل المتابعون مع ظهور ، مشيدين بالانسجام بين رحمة ونادين وباللقطات العفوية التي حملت طابعًا بعيدًا عن الرسميات المعتادة في المهرجانات الفنية.