تكلفة خيالية لاستقبال يومي مولودها الأول من زوجها الملياردير التركي.. عربة ديور وبطانية هيرميس

وبحسب أسعار متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بلغت التكلفة الإجمالية نحو 148.3 ألف درهم إماراتي، وشملت الإقامة لمدة ثلاثة أيام في جناح ملكي بأحد مستشفيات الإمارات، إلى جانب مجموعة من مستلزمات المولود من علامات تجارية عالمية فاخرة. ويُشار إلى أن هذه الأرقام ليست تكلفة رسمية معلنة من أو المستشفى.

وتُقدّر تكلفة الإقامة في الجناح الملكي بنحو 64.4 ألف درهم، وهي النسبة الأكبر من المبلغ المتداول. كما تضمنت القائمة طقماً من "غوتشي" بقيمة تقارب 14.6 ألف درهم، وعربة أطفال من "ديور" مزودة بسرير بلغت قيمتها نحو 30.3 ألف درهم، إضافة إلى حقيبة حفاظات من نفسها بنحو 12.7 ألف درهم.

ولم تقتصر التفاصيل الفاخرة على ذلك، إذ شملت مستلزمات الطفل طقماً من "ديور" مع قبعة بنحو 2.4 ألف درهم، وسليب باق بالقيمة نفسها تقريباً، إلى جانب طقم من "لورو بيانا" يضم ثلاث صدريات بنحو 2.5 ألف درهم، وطقم آخر من العلامة نفسها يضم ثلاث قطع قطنية بنحو 3.6 ألف درهم.

كما ضمت القائمة أربع مناشف من "هيرميس" بقيمة تقارب 2.6 ألف درهم، وبطانية للمواليد بنحو 6.6 ألف درهم، إضافة إلى حقيبتين من "هيرميس" مخصصتين للمواليد بنحو 6.1 ألف درهم.

وكانت يومي قد أعلنت استقبال طفلها الأول في سبتمبر 2026، وكشفت أن اسمه "جي" (Gee)، وشاركت متابعيها صوراً ومقاطع فيديو من رحلة الولادة، بدءاً من تجهيز حقيبة المستشفى وملابس المولود وصولاً إلى لحظاتها الأولى معه.

وظهرت يومي وهي تحتضن طفلها داخل المستشفى مع إخفاء وجهه حفاظاً على خصوصيته، فيما ظهر زوجها إلى جانبها ممسكاً بيدها، بينما حملت غرفة المستشفى لافتة المولود.

وكانت يومي قد أعلنت حملها في مايو 2026، قبل أن تكشف عن جنس مولودها في يونيو خلال جلسة تصوير مع زوجها. أما قصة ارتباطها بغورهان، فتوّجت بحفل زفاف فاخر في أغسطس 2025 على ضفاف بحيرة كومو الإيطالية، بحضور إليسا وهيفاء وهبي.

وباستقبال طفلها الأول، بدأت يومي مرحلة من حياتها، بعد أن شاركت جمهورها جانباً من استعداداتها للولادة ورحلتها نحو الأمومة.