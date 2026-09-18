تفاصيل حالة سامح حسين بعد نقله إلى العناية المركزة.. وزوجته تكشف آخر التطورات

لا تزال الحالة الصحية للفنان المصري سامح تحظى باهتمام واسع من جمهوره، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى ووضعه تحت المراقبة داخل غرفة العناية المركزة.



وكشفت زوجته وسام حامد عن تحسّن حالته تدريجياً، مؤكدة أنه لا يزال بحاجة إلى متابعة طبية مستمرة، بينما قرر الأطباء منع الزيارات عنه في الوقت الحالي حفاظاً على استقرار وضعه الصحي.



وكتبت وسام عبر حسابها على «فيسبوك»: «سامح الحمد لله بيتحسن، بس ما زال في الرعاية وحالته محتاجة متابعة مستمرة»، كما شكرت جميع من تواصل معها للاطمئنان عليه أو وجّه إليه الدعوات بالشفاء.